Daniel Băluţă reacţionează la planul de reducere al cheltuielilor STB. „Trebuie să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public”

Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti, salută planul de reorganizare aprobat vineri de STB, prin care compania de transport se angajează să reducă datoria de 1,6 miliarde lei şi să-şi înjumătăţească numărul de directori.

STB se angajează să reducă la jumătate numărul directorilor

Planul de reorganizare cuprinde 12 puncte şi numai din reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30% şi a directorilor cu 50% se va face o economie lunară de aproximativ 400.000 lei. Daniel Băluţă, care a criticat dur zilele trecute modul în care a fost gestionată în ultimii ani activitatea companiei, salută programul de reducere a cheltuielilor făcut public de STB.

„În calitate de președinte al PSD București, salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile și de a porni un proces real de redresare financiară a companiei. Prin astfel de măsuri reușim, în primul rând, să protejăm persoanele cu venituri reduse pentru care traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu de suportat, și să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public”, , într-o postare pe pagina de Facebook a PSD Bucureşti.

Daniel Băluţă: „Reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate”

ca iniţiativa de reducere a costurilor să nu fie una singulară şi solicită ca ea să fie urmată şi de alte direcţii din subordinea Primăriei Generale.

„Voi continua să mă implic pentru ca aceeași abordare responsabilă să fie aplicată și la nivelul Primăriei Capitalei și al direcțiilor din subordine, unde reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate. Sumele astfel economisite pot fi redirecționate și investite corect în măsuri menite să ducă la dezvoltarea orașului, la stimularea mediului antreprenorial și la crearea de locuri de muncă bine plătite pentru oameni”, este mesajul transmis public de Daniel Băluţă.