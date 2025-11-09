News

Daniel Băluţă respinge ideea concedierilor: „Niciodată nu voi putea face campanie gândind să dau oameni afară”

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, promite o campanie centrată pe soluţii şi eficientizare, respingând retorica concedierilor şi mesajele de tipul "dăm oameni afară".
Daniel Spătaru
09.11.2025 | 19:59
Daniel Baluta respinge ideea concedierilor Niciodata nu voi putea face campanie gandind sa dau oameni afara
Daniel Băluţă spune că scopul este să fie ocupate locurile libere şi mărite echipele acolo unde este nevoie Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi candidatul PSD pentru funcţia de primar general al Capitalei, ia atitudine împotriva retoricii reducerilor de personal, atât de vehiculată în ultima vreme.

Daniel Băluţă: „Una e să căutăm profesionişti, cu totul alta e să căutăm dinadins să dăm oameni afară”

Daniel Băluţă consideră că mesajele de acest tip sunt simple lozinci şi subliniază că pe agenda sa nu se află astfel de abordări. „Vreau să vă asigur de un lucru. Niciodată nu voi putea face campanie electorală gândind că vreau să concediez oameni. Nu ăsta este scopul pe care îl avem, nu ăsta este dezideratul pe care îl avem şi nici nu este normal”, a transmis Daniel Băluţă, într-un mesaj postat pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Edilul mai spune că ar trebui să fie făcută o diferenţă clară între eficientizarea activităţii sau căutarea de profesionişti şi mesajele de tipul „curățăm tot personalul incompetent” sau „dăm oameni afară”, care „țin de declarații iresponsabile”.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

„Una este să eficientizăm activităţi, să căutăm profesionişti, şi cu totul alta este să căutăm dinadins să dăm oameni afară. Nu sunt eu acest om. Sunt medic, nu am fost crescut în acest spirit şi ca atare vă promit că astfel de lucruri nu vor putea exista în campania mea”, a mai spus Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo -...
Digisport.ro
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo - Real Madrid 0-0

Daniel Băluţă: „Îmi iau angajamentul că lucrurile se vor schimba doar în bine”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei mai spune că îşi doreşte o campanie centrată pe realizări, soluţii concrete şi viziune pentru Bucureşti. „Nu am pornit în această campanie cu premisa că voi da oameni afară. Nu îmi doresc dezbinare și nici ură în societate, mai ales față de anumite categorii profesionale”, a afirmat el.

Edilul şi-a luat şi un angajament faţă de electorat, promiţându-le bucureştenilor că lucrurile se vor schimba în bine în capitala României. „Scopul este să ocupăm locurile libere, să mărim echipele acolo unde este nevoie și să aducem specialiști acolo unde știm că este nevoie de mai mult sprijin. Îmi iau angajamentul public că, în urma acestei campanii, lucrurile se vor schimba doar în bine”, este promisiunea făcută de Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi...
Fanatik
Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video
Giovanni Becali, dezvăluiri dure despre relaţia personală cu preşedintele Traian Băsescu: „A dat...
Fanatik
Giovanni Becali, dezvăluiri dure despre relaţia personală cu preşedintele Traian Băsescu: „A dat ordin: Tocaţi-i!”
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine...
Fanatik
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine coaptă și lăutari: „Politicienii au promis multe, nu s-au ținut de cuvânt”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Bölöni a spus care a fost 'cea mai mare greșeală' a carierei sale:...
iamsport.ro
Bölöni a spus care a fost 'cea mai mare greșeală' a carierei sale: 'Prăpădit! Nimeni nu voia să creadă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!