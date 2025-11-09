Daniel Băluţă respinge ideea concedierilor: „Niciodată nu voi putea face campanie gândind să dau oameni afară”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi candidatul PSD pentru funcţia de primar general al Capitalei, ia atitudine împotriva retoricii reducerilor de personal, atât de vehiculată în ultima vreme.

Daniel Băluţă: „Una e să căutăm profesionişti, cu totul alta e să căutăm dinadins să dăm oameni afară”

Daniel Băluţă consideră că mesajele de acest tip sunt simple lozinci şi subliniază că pe agenda sa nu se află astfel de abordări. „Vreau să vă asigur de un lucru. Niciodată nu voi putea face campanie electorală gândind că vreau să concediez oameni. Nu ăsta este scopul pe care îl avem, nu ăsta este dezideratul pe care îl avem şi nici nu este normal”, a transmis Daniel Băluţă, într-un mesaj postat pe .

să fie făcută o diferenţă clară între eficientizarea activităţii sau căutarea de profesionişti şi mesajele de tipul „curățăm tot personalul incompetent” sau „dăm oameni afară”, care „țin de declarații iresponsabile”.

„Una este să eficientizăm activităţi, să căutăm profesionişti, şi cu totul alta este să căutăm dinadins să dăm oameni afară. Nu sunt eu acest om. Sunt medic, nu am fost crescut în acest spirit şi ca atare vă promit că astfel de lucruri nu vor putea exista în campania mea”, a mai spus Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă: „Îmi iau angajamentul că lucrurile se vor schimba doar în bine”

mai spune că îşi doreşte o campanie centrată pe realizări, soluţii concrete şi viziune pentru Bucureşti. „Nu am pornit în această campanie cu premisa că voi da oameni afară. Nu îmi doresc dezbinare și nici ură în societate, mai ales față de anumite categorii profesionale”, a afirmat el.

Edilul şi-a luat şi un angajament faţă de electorat, promiţându-le bucureştenilor că lucrurile se vor schimba în bine în capitala României. „Scopul este să ocupăm locurile libere, să mărim echipele acolo unde este nevoie și să aducem specialiști acolo unde știm că este nevoie de mai mult sprijin. Îmi iau angajamentul public că, în urma acestei campanii, lucrurile se vor schimba doar în bine”, este promisiunea făcută de Daniel Băluţă.