Daniel Băluţă s-a întâlnit cu trimisul special al SUA. Investiţiile pentru dezvoltarea Capitalei sunt o prioritate

Daniel Băluţă a discutat cu Paolo Zampolli despre proiecte majore pentru București, inclusiv refacerea planșeului de la Unirii, extinderea metroului și inițiative culturale comune.
Daniel Spătaru
06.04.2026 | 16:32
Daniel Băluţă s-a întâlnit cu trimisul special al SUA pentru parteneriatele globale, Paolo Zampolli
Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriatele globale, a fost prezent zilele trecute în România, iar printre cei cu care s-a întâlnit s-a aflat şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă. Cei doi au discutat despre dezvoltarea mai multor proiecte comune, despre care edilul român a promis că va da mai multe detalii zilele viitoare.

Daniel Băluţă şi Paolo Zampolli au discutat despre refacerea planşeului de la Unirii şi extinderea reţelei de metrou

Pe agenda discuţiilor dintre Daniel Băluţă şi Paolo Zampolli s-au aflat inclusiv aspecte care ţin de Sectorul 4, pe care social-democratul îl conduce de zece ani. Între acestea s-au numărat şi proiectele mari, care trec dincolo de sfera sectorului şi au implicaţii pentru toţi bucureştenii, precum refacerea planşeului de la Piaţa Unirii şi extinderea spre nord a reţelei de metrou.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.

„Ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune”

„În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură. În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante”, a adăugat preşedintele PSD.

Daniel Băluţă a vorbit şi despre proiectele de cooperare pe viitor pe care le-a discutat cu trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriatele globale. „În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative”, a mai scris Daniel Băluţă, în postarea de pe Facebook.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
