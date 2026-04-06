Daniel Băluţă s-a întâlnit cu trimisul special al SUA. Investiţiile pentru dezvoltarea Capitalei sunt o prioritate

Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriatele globale, a fost prezent zilele trecute în România, iar printre cei cu care s-a întâlnit s-a aflat şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă. Cei doi au discutat despre dezvoltarea mai multor proiecte comune, despre care edilul român a promis că va da mai multe detalii zilele viitoare.

Daniel Băluţă şi Paolo Zampolli au discutat despre refacerea planşeului de la Unirii şi extinderea reţelei de metrou

Pe agenda discuţiilor dintre Daniel Băluţă şi Paolo Zampolli s-au aflat inclusiv aspecte care ţin de Sectorul 4, pe care social-democratul îl conduce de zece ani. Între acestea s-au numărat şi proiectele mari, care trec dincolo de sfera sectorului şi au implicaţii pentru toţi bucureştenii, precum refacerea planşeului de la Piaţa Unirii şi extinderea spre nord a reţelei de metrou.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care , precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.

„Ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune”

„În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură. În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante”, a adăugat preşedintele PSD.

de cooperare pe viitor pe care le-a discutat cu trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriatele globale. „În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative”, a mai scris Daniel Băluţă, în postarea de pe Facebook.