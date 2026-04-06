Daniel Băluţă s-a întâlnit cu trimisul special al SUA. Investiţiile pentru dezvoltarea Capitalei sunt o prioritate

Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriatele globale, a fost prezent zilele trecute în România, iar printre cei cu care s-a întâlnit s-a aflat şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă. Cei doi au discutat despre dezvoltarea mai multor proiecte comune, despre care edilul român a promis că va da mai multe detalii zilele viitoare.
Pe agenda discuţiilor dintre Daniel Băluţă şi Paolo Zampolli s-au aflat inclusiv aspecte care ţin de Sectorul 4, pe care social-democratul îl conduce de zece ani. Între acestea s-au numărat şi proiectele mari, care trec dincolo de sfera sectorului şi au implicaţii pentru toţi bucureştenii, precum refacerea planşeului de la Piaţa Unirii şi extinderea spre nord a reţelei de metrou.
„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.
„În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură. În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante”, a adăugat preşedintele PSD.
Daniel Băluţă a vorbit şi despre proiectele de cooperare pe viitor pe care le-a discutat cu trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriatele globale. „În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative”, a mai scris Daniel Băluţă, în postarea de pe Facebook.