Daniel Băluţă se opune creşterii preţului biletelor STB şi îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Amatorism, lipsă de viziune şi soluţii”

Daniel Băluţă critică dur intenţia de scumpire a transportului public şi concedierile anunţate la STB şi îi cere lui Ciprian Ciucu soluţii concrete pentru redresarea economică a Capitalei.
Daniel Spătaru
23.01.2026 | 15:21
Daniel Băluţă se opune concedierilor de la STB creşterii tarifelor de transport Foto: Hepta
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, se opune ferm creşterii tarifelor la transportul în comun de suprafaţă şi a concedierilor anunţate de primarul general Daniel Băluţă. Într-o declaraţoe publică, Băluţă a criticat lipsa de viziune şi „maniera cinică” cu care administrează Capitala edilul instalat în funcţie luna trecută.

Băluţă despre măsurile lui Ciucu: „Trădează disperare, lipsă de soluţii”

Daniel Băluţă promite că în cel mai scurt timp va veni cu un plan concret de regândire a tuturor subvențiilor și a ajutoarelor sociale, precum și cu un set de măsuri clare pentru a redresa situația economică a Capitalei.

„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor”, este mesajul public transmis de primarul Sectorului 4.

„Îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete”

Daniel Băluţă spune că înțelege dificultățile financiare pe care le are Primăria Generală, însă insistă ca măsurile de reducere a cheltuielilor să se facă în baza unor planuri concrete, nu doar „din pix”. De asemenea, el acuză „cinismul absolut inadmisibil pe care îl afișează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap”, dezvăluind că aceştia nu şi-au mai primit de aproape doi ani stimulentele şi indemnizaţiile, iar Ciprian Ciucu spune că aceştia nici nu vor vedea prea curând vreun ban, motivând că nu are de unde să le achite sumele restante.

„Îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată.

Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu și lung, la o Lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei”, a mai declarat Daniel Băluţă.

Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
