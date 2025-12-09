Daniel Băluță, trădat de PSD la alegerile pentru Primăria Bucureștiului: „A fost manevră mare de tot! Grindeanu e cel mai bucuros”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă a încheiat pe locul trei cursa pentru Primăria Capitalei, dar Dumitru Dragomir crede că edilul de la Sectorul 4 a fost sabotat chiar din interiorul partidului care l-a desemnat candidat în alegeri, PSD.

Dragomir: „Grindeanu e cel mai bucuros. L-a îndepărtat pe Ciolacu, i-a rupt dinţii lui Băluţă, a mai rămas sudul”

Daniel Băluţă, pe care multe sondaje îl dădeau învingător în alegerile din 7 decembrie, a fost întrecut cu 91.500 de voturi de Ciprian Ciucu, şi cu 8.500 de Anca Alexandrescu. Rezultatul poate părea surprinzător, dar Dumitru Dragomir are o explicaţie pentru asta.

„Eu am prevăzut trădarea. Din patru sectoare să nu ieşi primar? A fost manevră mare de tot”, a spus Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”.

consideră că însuşi preşedintele PSD este mulţumit de actuala stare de lucruri. „Grindeanu e cel mai bucuros. L-a îndepărtat pe Ciolacu de la Bucureşti, i-a rupt dinţii lui Băluţă, acum mai e sudul”, a spus el.

„Dacă încalecă sudul, pe Olguţa şi pe bărbatu-său, pe Manda…”, şi-a exprimat Mitică Dragomir îngrijorarea. „Fiecare om politic îşi apără propria parohie. N-o să ţin cu tine, ţin cu mine prima dată!”, a completat fostul parlamentar.

Dragomir consideră că dacă Băluţă ar fi câştigat Primăria Capitalei în scurt timp ar fi devenit şi preşedinte al PSD, astfel că reprezenta un pericol pentru actuala conducere a social-democraţilor.

Cei patru politicieni care vor concura la alegerile prezidenţiale din 2030

În acelaşi timp, cu privire la forţa pe care o are soţul primarului Craiovei, europarlamentarul Claudiu Manda, care este şi secretar general al PSD. „Claudiu Manda e politicianul dracului, şi el va concura pentru preşedinţia ţării”, este predicţia făcută de Mitică Dragomir.

Mai mult, Oracolul de la Bălceşti a avansat şi o profeţie legată de numele politicienilor care vor candida la viitoarele alegeri prezidenţiale, din 2030. „Pentru preşedinţia ţării vor concura Claudiu Manda, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Nicuşor Dan”, este profeția pe care a făcut-o Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”.