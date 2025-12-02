Daniel Băluță, victorie împotriva rechinilor imobiliari: „Am oprit construcția blocurilor de 14 etaje. Facem grădiniță, școală și parc”

ADVERTISEMENT

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transformat un teren vânat de dezvoltatorii imobiliari într-o șansă la educație pentru mii de copii. Primarul Sectorului 4 a dat startul lucrărilor la cel mai nou și modern complex educațional din zona Metalurgiei, chiar pe locul unde ar fi trebuit să se ridice blocuri de 14 etaje.

Daniel Băluță a câștigat lupta cu rechinii imobiliari. Ce va construi în locul unor blocuri de 14 etaje

Este vorba despre un teren de 10.000 de metri pătrați din sudul Capitalei, unde, în loc de turnuri imense de beton care ar fi sufocat zona și ar fi blocat traficul, administrația condusă de Daniel Băluță a decis să construiască creșă, grădiniță, școală și parcuri. Deși au fost presiuni mari și foștii proprietari s-au opus, primăria a reușit să exproprieze locul. Social-democratul a transmis un mesaj foarte clar: orașul trebuie să fie al oamenilor care locuiesc în el, nu o sursă de profit pentru care vor să construiască haotic.

Acum, în loc de șantiere și blocuri de beton, pentru acel teren sunt planuri mari. Până în anul 2026, cu o investiție de 20 de milioane de euro, un campus complet pentru copii, care ar trebui să cuprindă o creșă nouă, o grădiniță modernă, o școală, săli și terenuri de sport, dar și un parc cu multă verdeață.

„Părinții nu trebuie să stea două ore în trafic ca să ajungă cu copilul la grădiniță. Un oraș modern face educația accesibilă: aproape, sigură și de calitate. Și exact asta construim aici. Într-un cartier plin de familii, ridicăm, cu 20 de milioane de euro, până în 2026, un campus educațional complet: creșă, grădiniță, școală. Trei clădiri moderne, peste 8.500 mp, într-o zonă unde 90% dintre locuitori sunt familii tinere. Toate clădirile sunt nZEB, adică eficiente energetic, cu aer tratat, cu panouri fotovoltaice, cu pompe de căldură, pregătite pentru autorizarea ISU.

Daniel Băluță construiește parcuri și grădinițe în locul turnurilor de beton

Campusul acesta nu e doar un proiect. Este un model. Și poate fi replicat în tot Bucureștiul: în Rahova, Colentina, Pantelimon, Militari, Pipera – peste tot unde cartiere noi cresc fără școli suficiente. Iar dacă acest model funcționează aici, îl putem duce în tot Bucureștiul. Dar asta înseamnă ceva esențial: să continuăm lupta pentru ca orașul să fie al oamenilor, nu al intereselor. Fiecare metru pătrat trebuie folosit pentru a crește calitatea vieții locuitorilor, nu pentru combinații, nu pentru mafii imobiliare, nu pentru cei care văd orașul doar ca pe o sursă de profit. Adică exact ce se întâmplă aici: centru educațional, nu blocuri de 14 etaje”, a declarat Daniel Băluță.

Daniel Băluță, planuri mari pentru lărgirea Bulevardului Metalurgiei din București

Veștile bune nu se opresc doar la acest teren. planuri mari și pentru traficul din zonă, care le dă bătăi de cap șoferilor. Primarul a anunțat că are totul pregătit pentru a lărgi Bulevardul Metalurgiei la patru benzi, pe bucata dintre Șoseaua Berceni și Metro. Proiectul este făcut, banii pot fi alocați imediat, însă singurul lucru care mai trebuie rezolvat este un act administrativ prin care strada să treacă în grija Sectorului 4. Odată ce acest lucru se va întâmpla, primarul promite că va scăpa zona de noroaie și întuneric.

„Aș vrea să ating și un subiect de infrastructură, pentru că este esențial pentru această zonă. O porțiune din Bulevardul Metalurgiei nu este încă în administrarea Sectorului 4, de aceea nu am putut să o lărgim la patru benzi, așa cum am făcut între Pasajul Europa Unită și rondul de la Metro. Dar proiectul este complet pregătit: studiul de fezabilitate, indicatorii, exproprierile. Prin urmare, lucrările pot începe de îndată, pentru a crea patru benzi de circulație moderne, trotuare corecte, piste de biciclete, iluminat LED și fâșii verzi plantate, așa cum ar trebui să arate toate zonele Bucureștiului care sunt încă în noroi și în întuneric și care merită să fie scoase la lumină”, a încheiat Daniel Băluță.