Daniel Băluţă vrea să accelereze reforma termoficării. Primarul Sectorului 4 propune construcţia a două CET-uri noi în Bucureşti

Daniel Băluță spune că fuziunea ELCEN–Termoenergetica și investițiile urgente în două CET-uri noi pot reduce pierderile uriașe din rețea, scădea costurile pentru bucureșteni și proteja persoanele cu venituri mici.
Daniel Spătaru
27.11.2025 | 16:22
Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București Foto: Fanatik
Daniel Băluţă susţine că fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica ar trebui făcută cât mai repede, pentru că în felul acesta facturile la întreţinere ale bucureştenilor vor scădea, iar pentru persoanele cu venituri reduse preţurile vor fi subvenţionate.

Daniel Băluţă: „Termoficarea în Bucureşti a devenit o urgenţă urbană”

Primar al Sectorului 4 şi candidat PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă spune că termoficarea în Bucureşti este o urgenţă urbană. Într-o conferinţă de presă susţinută joi la CET Progresul, edilul a explicat beneficiile fuziunii dintre ELCEN şi Termoenergetica.

„Termoficarea din București a devenit deja o urgență urbană, iar fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica nu mai poate fi amânată. Un singur buget, o singură strategie și un singur responsabil reprezintă soluția pentru ca viața de zi cu zi a bucureștenilor să nu mai fie tulburată. Din punctul nostru de vedere, al bucureștenilor, această problemă a termiei este de departe o urgență urbană (…) Prețul pe care gigacaloria îl are și care este astăzi și mai mare datorită creșterii TVA reprezintă o problemă pentru toți. El este 1.000 de lei. Scopul pe care îl avem, și este o dorință extrem de actuală, este să fuzionăm cele două componente, această componentă de producție, respectiv componenta de transport. De ce spun asta? Pentru că realitatea este următoarea – prețul de producție este de sub 300 de lei. Prețul final este de 1.000 de lei. Asta este realitatea. Din acești 1.000 lei, 75% reprezintă subvenția”, a spus Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă vrea subvenţie de 100% la căldură pentru persoanele cu venituri lunare sub 3.000 lei

Primarul Sectorului 4 a adăugat că o dată cu fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica va exista capacitatea de a finanţa reparaţiile la reţeaua de energie termică şi, în plus, va putea fi schimbată şi politica de subvenţiile. În momentul de faţă Primăria Municipiului Bucureşti subvenţionează 75% din preţul gigacaloriei, iar o dată cu scăderea preţului în urma fuziunii persoanele vulnerabile ar putea beneficia chiar de o subvenţie de 100%.

„Există oameni foarte săraci și există oameni cu posibilități, însă toți astăzi plătesc la fel gigacaloria, lucru care nu este corect (…) Măsurile pe care le propun se adresează oamenilor care au muncit o viață întreagă și au construit acest oraș, dar veniturile lor sunt mici și au nevoie de ajutor și pentru aceștia, imediat ce se poate face această fuziune, prețul poate să fie subvenționat în totalitate. Există, de asemenea, și o categorie de oameni cu venituri, probabil între 3.000 și 4.000 de lei, la care reducerea la factură poate să fie de 50%”, a mai afirmat Băluță.

Daniel Băluţă vrea două CET-uri noi în Bucureşti

În acelaşi registru, Daniel Băluţă a subliniat necesitatea construirii a două noi CET-uri în Bucureşti, care să se adauge celor patru deja existente, Grozăveşti, Progresul, Bucureşti Sud şi Bucureşti Vest.

„Astăzi, o altă parte din pierderile uriașe pe care le avem se datorează faptului că energia termică este împinsă din partea de sud a orașului către partea de nord a orașului. De aceea, o urgență, pe care Primăria Municipiului București împreună cu Ministerul Energiei, sperăm în cel mai scurt timp, este aceea de a mai construi două CET-uri. Fără chestiunea aceasta vom continua să avem pierderi”, a explicat Daniel Băluţă, care a fost însoţit în vizita la CET Progresul de ministrul energiei, Bogdan Ivan.

