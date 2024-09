Daniel Bârligea, 4 oferte! Toate sumele și cluburile care-l vor pe atacantul CFR-ului. Reacția lui Balaj despre transferul la FCSB. Exclusiv

CFR Cluj , după ce a fost învinsă de Pafos cu scorul de 3-1 la general, iar conducerea caută să mai reducă din investițiile făcute în această vară. Daniel Bîrligea este pe punctul de a pleca din Gruia, asta după ce au sosit nu mai puțin de trei oferte la adresa sa.

Patru echipe licitează pentru transferul lui Daniel Bîrligea

În vârstă de 24 de ani, Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga României. Vârful are deja două goluri și trei pase decisive în actuala ediție de campionat și este tot mai greu de ținut în Gruia, mai ales după .

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, au fost dezvăluite cele patru oferte pe care le-a primit CFR Cluj la adresa atacantului Daniel Bîrligea. De precizat este că Bîrligea se află în ultimul an de contract cu CFR Cluj, iar până în prezent nu a semnat nicio prelungire a acordului cu ardelenii.

„În momentul de față, din informațiile FANATIK, ofertele pentru Bîrligea sunt așa, în ordine descrescătoare: 1.5 milioane de euro de la Rio Ave, echipa clasată pe locul 7 în campionatul Portugaliei, plus evident o cotă, 1.9 milioane de euro de la Como, care este pe ultimul loc în Serie A, evident cu o cotă. Ultima ofertă, venită săptămâna trecută, 2.5 milioane de euro de la Rubin Kazan, plus 20% dintr-un viitor transfer, acum nu știu cât de mult își dorește Bîrligea să plece în spațiul sovietic și ultima, 1.5 milioane de euro plus 20% coadă din partea lui Gigi Becali, aici în emisiune la FANATIK.”, a spus Horia Ivanovici.

„De la FCSB nu am primit nicio ofertă oficială.”, a declarat Cristi Balaj.

„Nu avea când pentru că acum a spus-o: >”, a completat Horia Ivanovici.

„Dacă o echipă din România îl transferă pe Bîrligea, se luptă clar la campionat. Orice este posibil (n. r. să plece Bîrligea în vară).”, a declarat Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj.

„FCSB este una dintre echipele cu care ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Este foarte greu să dai un jucător foarte bun, pe care te-ai bazat, să îl dai la un club cu care te lupți pentru îndeplinirea unui obiectiv. Mai ales în contextul în care ai oferte mai bune. Ce e foarte important, când vorbim de transferuri, este că e foarte important ce își dorește jucătorul. Nu este suficientă oferta, este foarte important ce își dorește jucătorul să facă. Suntem deschiși să transferăm orice jucător, vezi istoricul Rapid.

Toți jucătorii care au mers la Rapid au demonstrat, indiferent că vorbim de Braun, Petrila modul în care evoluează, Krasniqi, Dugandzic și rămâne de văzut. Orice ofertă care vine, indiferent că este din România, dar în contextul în care este interesantă pentru club, o analizăm.

Dacă Bîrligea și îmi asum acești termeni pe care o să îi folosesc, va ajunge la FCSB, am avea șanse foarte mici pentru a câștiga campionat și ar fi o forță nu doar în România, dar și pe plan internațional, în competițiile europene. Îi cunosc calitățile. Are un caracter puternic și am remarcat, chiar dacă rata, el era consecvent și nu întâmplător a ajuns să înscrie atâtea goluri. FCSB ar fi mult mai puternică cu un atacant de nivelu lui Bîrligea.”, a declarat președintele celor de la CFR Cluj.

„Orice este posibil, spațiul sovietic are jucători de calitate. Jucătorii străini nu pot juca în cupele europene, ceea ce e un mare minus. Rămâne de văzut. Important este că avem un jucător bun care este dorit de multe cluburi. Eu cred că dacă o echipă din România îl ia pe Bîrligea, va lupta clar pentru câștigarea campionatului.”, a adăugat Balaj.

În ianuarie 2022, Daniel Bîrligea era adus de la Teramo în schimbul sumei de 100.000 de euro. De atunci, acesta a strâns 101 apariții, a marcat 29 de goluri și a oferit 11 pase decisive. El a ieșit campion cu CFR Cluj în sezonul 2021/22.

Ciprian Deac, afectat de eliminarea din cupele europene

Ciprian Deac a fost eliminat în prima manșă a duelului dintre CFR Cluj și Pafos, iar veteranul formației din Gruia nu a fost pe teren în returul unde colegii săi au fost învinși cu scorul de 3-0. După , scor 3-0, Deac a dezvăluit că atmosfera de la echipă nu a fost una deloc bună după eliminarea din Conference League.

„În ultimele 3 zile a fost o stare de înmormântare, foarte mare dezamăgire. A fost unul dintre obiectivele noastre. L-am ratat rușinos. Acum ne rămân campionatul și Cupa României.

Încă mai e supărare, au fost și multe meciuri din 3 în 3 zile, s-a acumulat o stare de oboseală și de nervozitate”, a transmis Ciprian Deac la flash-interviu, potrivit .

