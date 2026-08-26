Daniel Bîrligea a ajuns în Italia! Primele imagini cu atacantul: face vizita medicală înainte de a semna cu Frosinone. Video

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Daniel Bîrligea (26 de ani) se pregătește să semneze contractul cu Frosinone, echipă nou-promovată în Serie A. Înainte ca transferul său de la FCSB să fie oficializată, atacantul a ajuns în Italia pentru a efectua vizita medicală. Acest lucru s-a întâmplat la Roma, la celebra clinică „Villa Stuart”.

Daniel Bîrligea a ajuns în Italia pentru a efectua vizita medicală înainte de a semna cu Frosinone

Primele imagini cu internaționalul român în această postură au fost furnizate de cunoscutul jurnalist italian Gianluca Di Marzio prin intermediul contului său de X, fostul Twitter.

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Daniel Birligea è arrivato a Villa Stuart per le visite con il : ecco le prime immagini — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio)

, acolo unde a crescut ca junior, în academia lui Palermo și Teramo, înainte de a ajunge la CFR Cluj, iar ulterior, bineînțeles, la FCSB. În primă fază, este vorba despre un împrumut pentru un sezon, iar cei de la Frosinone vor achita în schimbul acestei chestiuni suma de 1.5 milioane de euro, dar îi vor asigura fotbalistului român și

Detaliile transferului lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone

Echipa din Serie A are și opțiune de transfer definitiv în cazul atacantului român. Iar această opțiune ar urma să se transforme în obligativitate la finalul acestui sezon, în cazul în care Frosinone se salvează de la retrogradare, pentru încă 3.5 milioane de euro, deci un total de 5 milioane de euro pentru această afacere. Toate aceste detalii au fost oferite chiar de către :

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„E oferta de acum două săptămâni, nu am vrut, acum i-am zis lui Meme să vorbească cu impresarul lui Bîrligea. Am dat 2,5 pe el și iau 5, am câștigat cu el zeci de milioane în Europa, de ce să nu îl dau? Ca să îmi mai spăl imaginea și eu că nu știu fotbal… l-am dat pe Olaru cu 3, îl dau pe Bîrligea cu 5, scot și eu 8. Ei au revenit cu oferta și Mihai mi-a zis. Prima dată nu am acceptat, dar am stat și m-am gândit. Ia să iau eu 5 milioane. Am avut ofertă de 7 milioane din America acum un an și jumătate. Când a dat gol în forma crucii, golul acela cu pieptul.

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Îl dau cu 5 milioane și gata. Eu sunt la Techirghiol, MM știe. Eu ce pot să vă spun că i-am dat OK-ul și el a zis că da. Dacă scrie presa italiană, înseamnă că așa este. Eu v-am spus ce știu eu. Ei dau 1,5 milioane de euro și dacă nu retrogradează mai dau 3,5 milioane de euro. Eu am prelungit cu Bîrligea încă un an. Eu iau 1,5 milioane de euro pe un an și după vine înapoi. E un fel de împrumut. Nu cu opțiune de cumpărare. E obligatoriu doar dacă rămân ei în Serie A. Ei dacă rămân în Serie A mai plătesc 3,5 milioane de euro. Dacă nu rămân, dar totuși îl vor, să dea ăia 3 jumate!”.