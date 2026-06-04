Sport

Daniel Bîrligea a dat lovitura! „Contract” pe viață pentru atacantul lui FCSB: „«Da» categoric!”

Aflat în vacanță alături de iubita sa, Antonia Salanță, Daniel Bîrligea a făcut pasul cel mare! Atacantul lui FCSB a făcut anunțul pe rețelele de socializare
Ciprian Păvăleanu
04.06.2026 | 18:16
Daniel Birligea a dat lovitura Contract pe viata pentru atacantul lui FCSB Da categoric
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Aflat în vancață în Bali, Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia Salanță. Foto: Sportpictures.eu
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Daniel Bîrligea (26 de ani) se află într-o relație cu Antonia Salanță de mai mult timp, iar astăzi, 4 iunie 2026, a decis să facă pasul cel mare. Atacantul celor de la FCSB a cerut-o în căsătorie pe iubita sa chiar în vacanța din Bali.

Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia Salanță

Vârful de atac al roș-albaștrilor nu a avut cel mai bun sezon la nivel fotbalistic, după ce s-a confruntat cu mai multe accidentări în acest campionat. Cu toate acestea, viața amoroasă i-a mers perfect, iar Daniel Bîrligea a făcut pasul cel mare în vacanța din Bali, unde a mers alături de iubita sa, Antonia Salanță.

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Anunțul a fost făcut inițial de partenera sa de viață, iar ulterior Bîrligea a distribuit postarea și pe profilul său. După mai multe poze și clipuri de pe plajele însorite, Antonia Salanță a postat un videoclip cu inelul oferit de atacantul lui FCSB. Alături de videoclip, ea a transmis și mesajul: „Cel mai categoric DA din întreaga mea viață”.

Ulterior, Antonia a mai postat două videoclipuri la InstaStory. În primul era prezentat un moment din 2024, în care ea anunța în glumă că ar fi fost cerută în căsătorie: „Astăzi, 10 martie 2024, ora 21 și 15 minute, am spus DA!”, spunea ea, glumind, la acea vreme. De această dată, pe 4 iunie 2026, absolventa școlii de design vestimentar de la Milano a refăcut clipul, doar că acum totul a fost pe bune!

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Bîrligea vrea să fie în formă maximă pentru următorul sezon

Daniel Bîrligea simte că acest sezon nu a fost foarte bun pentru el, tocmai de aceea vrea să fie sigur că în următorul an competițional se va putea concentra doar pe fotbal. Tocmai de aceea el a ales să fie liniștit din punct de vedere amoros.

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Cu doar câteva ore înainte ca Daniel Bîrligea să facă acest pas, cei doi îndrăgostiți s-au filmat pe plajă în timp ce se jucau cu o minge de fotbal. Internaționalul român a demonstrat în acele videoclipuri că are și o tehnică peste media Superligii României și că nu este doar un „killer” în fața porții. După câteva jonglerii, atacantul a trecut la șuturi pe poartă, unde iubita sa, care juca rolul de „goalkeeper”, nu a avut nicio șansă.

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O postare distribuită de Daniel Bîrligea (@daniel.birli)

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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