Daniel Bîrligea a dat lovitura! „Contract” pe viață pentru atacantul lui FCSB: „«Da» categoric!”

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Daniel Bîrligea (26 de ani) se află într-o relație cu Antonia Salanță de mai mult timp, iar astăzi, 4 iunie 2026, a decis să facă pasul cel mare. Atacantul celor de la FCSB a cerut-o în căsătorie pe iubita sa chiar în vacanța din Bali.

Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia Salanță

Vârful de atac al roș-albaștrilor nu a avut cel mai bun sezon la nivel fotbalistic, după ce s-a confruntat cu mai multe accidentări în acest campionat. Cu toate acestea, viața amoroasă i-a mers perfect, iar Daniel Bîrligea a făcut pasul cel mare în vacanța din Bali, unde a mers alături de iubita sa, Antonia Salanță.

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Anunțul iar ulterior Bîrligea a distribuit postarea și pe profilul său. Antonia Salanță a postat un videoclip cu inelul oferit de atacantul lui FCSB. Alături de videoclip, ea a transmis și mesajul: „Cel mai categoric DA din întreaga mea viață”.

Ulterior, Antonia a mai postat două videoclipuri la InstaStory. În primul era prezentat un moment din 2024, în care ea anunța în glumă că ar fi fost cerută în căsătorie: „Astăzi, 10 martie 2024, ora 21 și 15 minute, am spus DA!”, spunea ea, glumind, la acea vreme. De această dată, pe 4 iunie 2026, absolventa școlii de design vestimentar de la Milano a refăcut clipul, doar că acum totul a fost pe bune!

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Bîrligea vrea să fie în formă maximă pentru următorul sezon

Daniel Bîrligea simte că acest sezon nu a fost foarte bun pentru el, tocmai de aceea vrea să fie sigur că în următorul an competițional se va putea concentra doar pe fotbal. Tocmai de aceea el a ales să fie liniștit din punct de vedere amoros.

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Cu doar câteva ore înainte ca Daniel Bîrligea să facă acest pas, cei doi îndrăgostiți s-au filmat pe plajă în timp ce se jucau cu o minge de fotbal. Internaționalul român a demonstrat în acele videoclipuri că are și o tehnică peste media Superligii României și că nu este doar un „killer” în fața porții. După câteva jonglerii, atacantul a trecut la șuturi pe poartă, unde iubita sa, care juca rolul de „goalkeeper”, nu a avut nicio șansă.

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