Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB: „Trebuie să se potolească repede! E neliniștit și îi sfidează pe toți!”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut fără drept de apel în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în etapa a 7-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Daniel Bîrligea a fost marcatorul roș-albaștrilor, însă, în ciuda reușitei, acesta a avut încă o ieșire din decor. Ce spune Adrian Mutu despre atitudinea atacantului.

Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB

Daniel Bîrligea, în ciuda faptului că a marcat, a ieșit în evidență în momentul în care a fost înlocuit. Atacantul venit de la CFR Cluj s-a arătat nemulțumit în momentul în care Denis Alibec i-a luat locul pe teren.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a explicat că nemulțumirea atacantului este vizibilă. „Briliantul” susține că Daniel Bîrligea poate fi nemulțumit de faptul că a ratat un transfer în străinătate, dacă a existat vreo ofertă, dar îi recomandă jucătorului de la FCSB să se liniștească.

„Cred că imaginile de aseară spun multe. E recomandat să se potolească cât mai repede, astfel de ieșiri nu îi fac bine. Ca să îi iau puțin apărare, eu nu am înțeles schimbarea sa din acel moment. Față de meciurile trecute, Bîrligea a jucat bine. A dat și un gol extraordinar, o execuție frumoasă după un dribling reușit.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, se vede că e neliniștit. Nu știm ce s-a întâmplat în perioada de pauză. Aici putem da cu presupusul. Poate a avut o ocazie de a se transfera în străinătate și nu a fost lăsat, sau poate FCSB nu s-a înțeles cu clubul respectiv, iar de aici să plece supărarea lui. În altă situație nu aș înțelege, joacă la o echipă puternică, joacă în Europa League”, a declarat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu îl înțelege pe Daniel Bîrligea

În continuare, Adrian Mutu a expus că Daniel Bîrligea își face un deserviciu, ieșirile sale fiind sfidătoare la adresa conducerii, inclusiv a lui Gigi Becali. „Briliantul” susține că atitudinea îi va dăuna mult în carieră lui Bîrligea.

„Pot să îl înțeleg că e supărat, ca atacant, că nu dă gol, dar asta nu îi dă dreptul de a avea ieșiri la adresa coechipierilor. Îi recomand să stea liniștit, altfel își face singur rău, e pe o pantă care nu e frumoasă. Acum nu e pe drumul cel bun, se vede că s-a întâmplat ceva. Schimbarea aceasta de atitudine îi va dăuna și îi dăunează mult, nu știu câtă răbdare vor avea MM și Gigi cu el, practic îi sfidează pe toți.

ADVERTISEMENT

Toate ieșirile acestea denotă ceva. Bineînțeles, e o lipsă de respect față de antrenor și de conducerea clubului. Eu îl știu pe el ca băiat, e extraordinar. Când l-am antrenat era un profesionist desăvârșit, acum nu știu de unde vin aceste ieșiri nervoase. E păcat pentru el, dacă nu dădea aseară gol, nu putea să dea nimeni de la FCSB”, a adăugat Adrian Mutu.

Ce spune Adrian Mutu despre galbenul primit de Daniel Bîrligea

Partida dintre Dinamo Zagreb și FCSB a ieșit în evidență cu încă un episod halucinant. Aflat la flash-interviu, , asta în contextul în care a luat cartonaș galben.

Adrian Mutu îi ia apărarea jucătorului și susține că team managerul echipei trebuia să îl avertizeze înainte de partida cu Dinamo Zagreb. În ciuda erorii făcute de oficialul FCSB, Mutu consideră că .

„Asta poate să fie o problemă, că nu știa că e suspendat dacă ia galben. Aici nu îl condamn prea mult, câteodată jucătorii nu se gândesc câte cartonașe au. Aici e problema celorlalți, team managerul trebuia să îi spună, să îl avertizeze înainte de meci.

M-a mirat că a fost extrem de sincer. Nu contează ceea ce gândește un jucător, team managerul trebuie să își facă oricum treaba, iar una din sarcinile lui este să contorizeze cartonașele galbene și să atenționeze jucătorii”, a încheiat Adrian Mutu.