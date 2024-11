Daniel Bîrligea a explicat golul uluitor înscris în poarta celor de la Midtjylland: „Nu voiam să-i las să atace.” Ce a spus Șut după meciul de pe Arena Națională

După acest succes, roș-albaștrii sunt aproape siguri de calificarea în fazele superioare. Bucureștenii au deja 9 puncte.

FCSB – Midtjylland 2-0. Victorie de senzație pentru campioana României

Meciul de pe Arena Națională a fost unul extrem de interesant. Nordicii au dominat jocul în prima repriză, însă golul lui Florin Tănase din lovitură liberă a cântărit enorm. În partea secundă, Daniel Bîrligea a marcat într-un mod cu totul atipic.

. După ce au repus mingea de la mijlocul terenului, aceștia au pasat la portar și s-au năpustit în atac. Daniel Bîrligea a presat, iar goalkeeperul a degajat în el. Ulterior, vârful roș-albaștrilor a înscris cu pieptul în poarta goală.

Daniel Bîrligea: „Dacă nu încerci, nu reușești niciodată”

După finalul partidei de pe Arena Națională, Daniel Bîrligea a explicat în detaliu golul. Acesta a declarat că încearcă mereu să facă pressing. În plus, atacantul a dat de înțeles că nu se gândește încă la primăvara europeană, întrucât mai sunt multe etape de jucat.

„Dacă nu încerci, nu reușești niciodată. Pentru mine, pressingul e extrem de important. Nu voiam să-i las să atace. Prima apărare este atacul. Ei își doreau să plece toți și portarul să degajeze. S-a întâmplat ca mingea să mă lovească. Am văzut că balonul e în aer și am continuat acțiunea. Când dai cu pieptul, ai mai multă siguranță.

Sperăm, cu siguranță. Echipa a făcut multe sacrificii. Suntem foarte fericiți. Sunt fericit și eu că mi-am ajutat echipa. Prin atitudine am câștigat. Din primul până în ultimul minut am luptat. La Craiova a fost un meci în care o victorie ne-ar fi ajutat, dar în Europa stăm foarte bine. Acum putem să ne gândim și la campionat. Mai avem totuși puncte de luat.

În opinia mea, calificarea se va decide după meciul cu Manchester United. Până atunci vom lupta. Astăzi am vrut să demonstrăm că putem mai mult.

Sunt meciuri mai calitative, mai grele. Echipele sunt mult mai pregătite, dar trebuie să răspundem. Vreau să ajut echipa. Vreau să dau cât mai mult”, a explicat Daniel Bîrligea.

„Bîrligea a fost man of the match. Nu renunță, face pressing! E un luptător”, a spus Ilie Dumitrescu la .

Ce a spus Adrian Șut după victoria cu Midtjylland

Discursul lui Adrian Șut, căpitanul bucureștenilor, a fost unul similar. Acesta a lăudat atitudinea colegilor săi, dar și pe cea a suporterilor, care au făcut spectacol pe Arena Națională. Mijlocașul defensiv a recunoscut că se gândește și la un potențial transfer în afara țării.

„Noi am luat fiecare meci în parte de la început. Ne-am bucurat că avem ocazia să ajungem în Europa League. Cred că până acum am făcut față cu brio. Atmosfera a fost foarte frumoasă, iar suporterii ne-au împins de la spate. Nu putem decât să le mulțumim.

Cred că toți jucătorii își doresc, la un moment dat, să facă un pas în afară. Dar, cât timp suntem la această echipă, trebuie să punem inima pe teren și să luptăm pentru aceste culori.

Deocamdată am gestionat foarte bine această perioadă cu multe meciuri și sperăm să urcăm și în campionat. Dăm dovadă de maturitate. Știm să și suferim. Împreună ne-am închegat foarte bine și luptăm unul pentru altul”, au fost cuvintele lui Adrian Șut după FCSB – Midtjylland 2-0.