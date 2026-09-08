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FCSB l-a împrumutat în această vară pe Daniel Bîrligea în Italia, la Frosinone. Răzvan Raț, oficialul celor de la Genoa, a dezvăluit că atacantul putea ajunge în lotul lui Daniele De Rossi. Clubul din Serie A s-a interesat de internaționalul român, însă, până la urmă, a decis să nu trimită o ofertă.

Daniel Bîrligea, la un pas de o altă echipă din Serie A! Motivul pentru care transferul a picat

Atacantul de 26 de ani a semnat cu Frosinone, formație nou-promovată în Serie A. Mutarea s-a făcut sub formă de împrumut pentru sezonul 2026/2027. Italienii au plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumut, sumă care intră garantat în conturile FCSB.

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Dacă Frosinone reușește să se mențină în Serie A la finalul sezonului, italienii sunt obligați să-l cumpere definitiv pe Bîrligea și să mai achite 3,5 milioane de euro către FCSB. Dacă echipa retrogradează, această obligație nu se activează, iar atacantul se întoarce la București.

Daniel Bîrligea putea fi jucătorul lui Dan Șucu! Detaliul care a blocat mutarea la Genoa

Destinul atacantului putea fi cu totul altul. Răzvan Raț, fostul fundaș român și actual oficial la Genoa, echipa lui Dan Șucu din Serie A, a dezvăluit că Bîrligea s-a aflat pe radarul „grifonilor”. Genoa a ales însă să renunțe la această pistă, întrucât avea deja mai multe variante pentru compartimentul ofensiv.

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„Daniel Bîrligea ne-a fost propus (n.r. la Genoa), înainte să ajungă la Frosinone. Plătisem banii pe Colombo, îl luasem pe Havel, dar îl aveam și pe Vitinha. Aveam deja prea multe opțiuni.

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În același timp, ne-am fi gândit de două ori, dacă Bîrligea ar fi fost cu adevărat o opțiune pentru noi, pentru că mai există o problemă: a pașaportului, pentru că e românesc. Am avut deja o experiență cu Nicușor Stanciu, iar când aduci un jucător român trebuie să zbârnâie, pentru că lucrurile astea se pot interpreta”, a declarat Răzvan Raț la

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Cum s-a descurcat Daniel Bîrligea în cele trei meciuri jucate la noua echipă

Daniel Bîrligea a bifat până acum trei apariții pentru Frosinone. Atacantul român a debutat pe 29 august, în victoria cu 3-0 de pe terenul Fiorentinei. A intrat pe final și a jucat doar două minute. A urmat partida din Cupa Italiei cu Sassuolo, pe 2 septembrie. Bîrligea a fost titular și a rămas pe teren 62 de minute. A trimis trei șuturi, două dintre ele pe poartă, dar nu a reușit să marcheze. Frosinone a fost eliminată după loviturile de departajare.

Ultima apariție a venit pe 6 septembrie, în victoria cu 3-2 împotriva Veneziei. Bîrligea a început din nou pe banca de rezerve și a primit 12 minute. Astfel, românul a strâns 76 de minute în trei meciuri pentru Frosinone.