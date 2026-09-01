Sport

Daniel Bîrligea a dezvăluit de ce a plecat de la FCSB și a acceptat oferta lui Frosinone: ”A fost simplu”

Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost cedat de FCSB sub formă de împrumut la Frosinone. Atacantul a oferit mai multe detalii despre motivul alegerii sale.
Traian Terzian
01.09.2026 | 09:35
Daniel Birligea a dezvaluit de ce a plecat de la FCSB si a acceptat oferta lui Frosinone A fost simplu
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De ce a ales să plece Daniel Bîrligea (26 de ani) de la FCSB și să semneze cu Frosinone. Sursă foto: captură video YouTube Frosinone Calcio
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Într-un prim interviu acordat după transferul în Italia, Daniel Bîrligea a vorbit despre obiectivele pe care și le-a impus la Frosinone. De asemenea, fostul atacant de la FCSB a mărturisit care sunt idolii săi din fotbal.

Motivul pentru care Daniel Bîrligea a plecat de la FCSB și a dat curs ofertei de la Frosinone

După ce a debutat oficial la Frosinone, intrând pe teren în minutul 89 al meciului câștigat cu Fiorentina, Daniel Bîrligea a mărturisit că nu i-a fost dificil să aleagă să vină în Serie A și a dezvăluit ce obiective și-a stabilit.

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”Alegerea de a veni aici, la Frosinone, a fost simplă. Am vrut să vin aici pentru a demonstra cine sunt, ce pot oferi și dorința mea de a lupta pentru un nou obiectiv în carieră. Vin cu multă dorință de a face lucrurile bine, cu multă dorință de a lupta, de a arăta pe teren toată calitatea mea și toată pasiunea mea pentru fotbal. Abia aștept să lupt și să fac lucrurile bine.

Am văzut ce înseamnă Frosinone și îmi place totul, îmi plac suporterii și căldura pe care o oferă. Sper să vină în număr cât mai mare să ne susțină. Avem nevoie de ei, să fie mereu alături de noi, iar împreună putem face lucruri importante.

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Obiectivele mele sunt aceleași cu ale echipei. Abia aștept să luptăm împreună, să ajut echipa, să-mi ajut colegii, să ne atingem obiectivele și să facem lucrurile bine. Cu siguranță asta îmi doresc și să nu renunțăm niciodată”, a declarat Bîrligea, într-un interviu pentru canalul de YouTube al clubului italian.

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Idolii lui Bîrligea

Întrebat despre idolii săi din fotbal, internaționalul român nu a ezitat să-l nominalizeze pe Cristiano Ronaldo, însă a mărturisit că-l admiră și pe Erling Haaland pentru sângele rece pe care îl are în fața porții.

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”Jucătorul care mă inspiră încă de când eram mic este Cristiano Ronaldo, pentru atitudinea și mentalitatea pe care le are în fiecare zi, atât în afara terenului, cât și pe teren. Întotdeauna m-a impresionat din punct de vedere mental, prin felul în care gândește și prin felul în care face lucrurile.

Îl am ca idol și pe Haaland, pentru felul în care se prezintă în fața porții. Din orice unghi și din orice zonă a terenului, luptă mereu, aleargă, vede doar poarta și marchează din orice poziție”, a spus Daniel Bîrligea.

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Concurență acerbă pentru Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a ajuns la Frosinone sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la FCSB în schimbul a 1,5 milioane de euro. Există o clauză de achiziționare definitivă dacă formația italiană va reuși să nu retrogradeze din Serie A, iar atunci Gigi Becali va mai încasa 3,5 milioane de euro. Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul va avea un salariu de 750.000 de euro pe sezon.

Însă, internaționalului român nu-i va fi deloc ușor să se impună la noua echipă. Antonio Raimondi, care a fost titular în centru atacului la partida cu Fiorentina, a reușit o ”dublă”, iar Frosinone l-a mai adus și pe polonezul Tomas Bobcek, pentru 10,7 milioane de euro.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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