Daniel Bîrligea a împlinit 26 de ani. Ipostaza unică în care a apărut alături de iubita sa, Antonia

Sportivul născut în Brăila, Daniel Bîrligea, este în culmea fericirii, deși nu o duce tocmai bine în carieră. Jucătorul de fotbal a împlinit 26 de ani și a apărut într-o ipostază unică alături de iubita sa, Antonia. Iată cum s-au afișat fără niciun fel de reținere pe rețelele de socializare.

Daniel Bîrligea, imagine specială de ziua sa de naștere

E unul dintre cei mai buni jucători de fotbal români, însă Daniel Bîrligea (26 ani) este nevoit să stea departe de teren din cauza unei accidentări. Sportivul celor de la FCSB a trecut și printr-o procedură de ultimă oră. pentru a-i fi corectată o deviație de sept.

Ulterior, . Bogdan Mocanu este cel care a dezvăluit cât de complicată a fost operația la care a fost supus tânărul. La aproape o săptămână de la intervenție a avut un motiv de sărbătoare. Cunoscutul atacant și-a aniversat ziua de naștere alături de persoanele dragi din viața sa.

A ales o locație superbă pentru a se bucura din plin de data de 19 aprilie. Partenera de viață, Antonia Salanță, nu a lipsit de la eveniment. Cei doi tineri s-au fotografiat în ipostaze speciale, una dintre ele reușind să atragă atenția tuturor. Îmbrăcați comod, cu haine lejere, fotbalistul și iubita sa au imortalizat momentul special în care invitații cântă „La mulți ani!”.

Detaliul care a ieșit în evidență are legătură cu accesoriile folosite de ei. O pălărie comică și ochelari de soare mari au făcut parte din recuzita lui Daniel Bîrligea. De asemenea, jucătorul a optat pentru o cravată colorată, look-ul trimițând cu gândul la faptul că este sărbătoritul zilei. Antonia Salanță a avut la rândul ei un coif special și de mare efect.

Cu această ocazie, frumoasa blondină a dezvăluit că preparatele culinare de la masă au fost realizate cu mare atenție în casă. Așadar, felurile de mâncare cu care s-au delectat mesenii au fost delicioase, dar mai ales sănătoase. Mai mult, sportivul s-a dovedit a fi o gazdă excelentă pentru invitații săi.

Mesajul primit de Daniel Bîrligea de la FCSB

Pentru că a împlinit frumoasa vârstă de 26 de ani Daniel Bîrligea a primit o urare frumoasă de la echipa pentru care evoluează. Reprezentanții FCSB nu au uitat de ziua lui de naștere și au transmis un mesaj special pe rețelele de socializare, prin intermediul unei imagini cu renumitul atacant.

„FCSB îi urează La mulți ani și multă sănătate lui Daniel Bîrligea, care a împlinit duminică, 19 aprilie, vârsta de 26 de ani. Clubul nostru îi dorește să aibă parte, în continuare, de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se arată în postarea de pe .