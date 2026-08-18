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Daniel Bîrligea a impresionat nu doar cu golurile contra Botoșaniului, dar mai ales cu declarațiile. „Asta face un bărbat!” Exclusiv

Mihai Stoica, impresionat profund de Daniel Bîrligea după FCSB - FC Botoșani 3-2! Atacantul a luat atitudine în fața suporterilor: „Asta face un bărbat!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2026 | 23:33
Daniel Birligea a impresionat nu doar cu golurile contra Botosaniului dar mai ales cu declaratiile Asta face un barbat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Bîrligea a impresionat nu doar cu golurile contra Botoșaniului, dar mai ales cu declarațiile. Foto: colaj Fanatik
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Mihai Stoica (61 de ani) l-a felicitat pe Daniel Bîrligea (26 de ani) după meciul FCSB – FC Botoșani 3-2, atât, în mod evident, pentru cele două goluri marcate, cât mai ales pentru discursul adoptat la finalul partidei de luni seară de pe „Arcul de Triumf”. Atacantul a intervenit în conflictul dintre suporteri și conducerea clubului. 

Mihai Stoica, impresionat de discursul lui Daniel Bîrligea de la finalul meciului FCSB – FC Botoșani 3-2

Internaționalul român le-a transmis fanilor că ar fi mai bine să nu mai vină la stadion decât să vină și să îi înjure pe jucători, așa cum s-a întâmplat destul de frecvent în ultima perioadă. Această chestiune l-a determinat pe MM Stoica să catalogheze această abordare drept mai mult decât potrivită într-un astfel de context.

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Daniel Bîrligea, cel mai important jucător de la FCSB, în opinia lui Mihai Stoica

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a subliniat faptul că, în viziunea sa, Daniel Bîrligea este în continuare cel mai important fotbalist al echipei roș-albastre, bineînțeles mai ales atunci când se află într-o formă sportivă optimă. „Toate au concurat practic la ceva extrem de bun pentru noi. Poate meciul ăsta a fost, cel puțin a doua parte, relansarea lui Bîrligea. Este de departe cel mai important jucător al nostru. Este singurul care nu poate fi substituit. Cu Bîrligea în formă noi suntem o echipă foarte puternică. Fără Bîrligea pe teren avem probleme foarte mari.

Iar cu Bîrligea de acum câteva meciuri, iar nu eram bine. Ce a făcut Daniel Bîrligea, pe care l-am felicitat nu numai pentru ce a realizat în timpul meciului, ci și pentru discursul pe care l-a avut după meci. Și pentru gestul pe care l-a avut la golul 2. Este exact ceva ce un bărbat face. Eu m-am săturat să aud chestia asta: capul în pământ conducători, antrenori, jucători.

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Suporterii au dreptul să fie supărați, au dreptul să facă orice. Nu, nu au dreptul să fie supărați, pot fi. Dar în momentul în care ești supărat pe copilul tău, pe care îl iubești, cauți să-l ajuți cumva, nu îi dai în cap. Sau dacă îl pedepsești, găsești o metodă punitivă care să dea roade. Nu lipsești de la meci sau în timpul meciului, deodată, switch, hai să-i amenințăm. Cum s-a întâmplat la Sf. Gheorghe”, a spus Mihai Stoica în direct la emisiunea „MM la FANATIK”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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