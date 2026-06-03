Sport

Daniel Bîrligea a intrat în vacanță! Imagini spectaculoase cu atacantul de la FCSB: „Același vis”

Daniel Bîrligea a intrat oficial în vacanță. Starul de la FCSB a postat imagini fabuloase de la locația în care a decis să se relaxeze în această perioadă.
Iulian Stoica
03.06.2026 | 22:05
Daniel Birligea a intrat in vacanta Imagini spectaculoase cu atacantul de la FCSB Acelasi vis
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Daniel Bîrligea a intrat în vacanță! Imagini spectaculoase cu atacantul de la FCSB. Foto: Colaj Fanatik
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Sezonul din SuperLiga a ajuns la final, iar jucătorii echipelor au plecat în vacanță. În acest caz se află și Daniel Bîrligea, care a postat imagini spectaculoase de la locația în care a decis să se relaxeze. Clipul video i-a impresionat pe suporteri, în contextul în care atacantul a fost indisponibil pentru barajele de Conference League.

Imagini spectaculoase cu Daniel Bîrligea

Cum România nu este calificată la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, jucătorii români vor avea parte de o vară mai liberă. Daniel Bîrligea nu a putut fi convocat de Gică Hagi la meciurile amicale din luna iunie, astfel că vacanța sa a început ceva mai devreme.

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FCSB a obținut ultimul loc pentru cupele europene, astfel că fotbaliștii vor avea parte de o vară ceva mai liniștită. Daniel Bîrligea se află deja într-o destinație exotică și a postat primele imagini. Mesajul transmis de atacant a fost unul sugestiv: „Sesiune de plajă! Priveliște diferită, același vis”, în contextul în care se distra cu o minge de fotbal pe plajă.

Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea nu a putut fi folosit în finalul acestui sezon, astfel că fanii se întreabă care este situația sa. Mihai Stoica a dezvăluit la „MM la FANATIK” faptul că atacantul va avea un program special în această pauză competițională, ca mai apoi să se prezinte cu o săptămână mai devreme, pentru a putea participa la cantonamentul de vară.

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„Bîrligea va avea un program special și de vacanță, va veni mai devreme cu o săptămână să se antreneze ca măcar să facă cu echipa cantonamentul de vară din Olanda. Deci e clar, Bîrligea nu va fi la baraje. Este o veste proastă, dar poate fi șansa altcuiva. Cum trebuie să jucăm cu fotbalist sub vârstă, probabil că va fi Stoian”, a declarat Mihai Stoica.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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