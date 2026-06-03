Daniel Bîrligea a intrat în vacanță! Imagini spectaculoase cu atacantul de la FCSB: „Același vis”

Sezonul din SuperLiga a ajuns la final, iar jucătorii echipelor au plecat în vacanță. În acest caz se află și Daniel Bîrligea, care a postat imagini spectaculoase de la locația în care a decis să se relaxeze. Clipul video i-a impresionat pe suporteri, în contextul în care atacantul a fost indisponibil pentru barajele de Conference League.
Cum România nu este calificată la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, jucătorii români vor avea parte de o vară mai liberă. Daniel Bîrligea nu a putut fi convocat de Gică Hagi la meciurile amicale din luna iunie, astfel că vacanța sa a început ceva mai devreme.
FCSB a obținut ultimul loc pentru cupele europene, astfel că fotbaliștii vor avea parte de o vară ceva mai liniștită. Daniel Bîrligea se află deja într-o destinație exotică și a postat primele imagini. Mesajul transmis de atacant a fost unul sugestiv: „Sesiune de plajă! Priveliște diferită, același vis”, în contextul în care se distra cu o minge de fotbal pe plajă.
Daniel Bîrligea nu a putut fi folosit în finalul acestui sezon, astfel că fanii se întreabă care este situația sa. Mihai Stoica a dezvăluit la „MM la FANATIK” faptul că atacantul va avea un program special în această pauză competițională, ca mai apoi să se prezinte cu o săptămână mai devreme, pentru a putea participa la cantonamentul de vară.
„Bîrligea va avea un program special și de vacanță, va veni mai devreme cu o săptămână să se antreneze ca măcar să facă cu echipa cantonamentul de vară din Olanda. Deci e clar, Bîrligea nu va fi la baraje. Este o veste proastă, dar poate fi șansa altcuiva. Cum trebuie să jucăm cu fotbalist sub vârstă, probabil că va fi Stoian”, a declarat Mihai Stoica.