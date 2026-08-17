Daniel Bîrligea a izbucnit în lacrimi după golul marcat în minutul 90+6: „Staţi pe canapea şi înjuraţi cât vreţi!”

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graţie golului marcat de Daniel Bîrligea în minutul 90+6. Atacantul a fost cel mai bun om al roş-albaştrilor, reuşind „dubla” care a întors soarta confruntării. La final, el a izbucnit în lacrimi.

Daniel Bîrligea, în lacrimi la finalul meciului: „Mă afectează doar când mi se atacă familia”

Atacantul a stat la pământ minute bune, cu lacrimi în ochi şi cu tricoul tras peste faţă. Bîrligea a fost ţinta criticilor în ultima perioadă, el având şi o răbufnire după primul gol, când le-a transmis fanilor de la tribuna a doua că ar trebui să plece acasă dacă vor doar să înjure:

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„A fost un cartonaş galben luat nu din greşeala mea, ci a altcuiva. Mi-a dat puterea să fiu în faţa porţii şi să dau cât pot în mingea aia. Am dat cu puterea echipei. În primul rând, sunt trei puncte foarte mari care ne duc pe primul loc. Nu am făcut un meci perfect, dar important este că am câştigat. Un egal ne ducea în acelaşi punct. Poate cu cele trei puncte o să avem moral să luptăm mai mult.

. Să mă atace lumea direct, nu aş vrea să se ia de familia mea, de părinţi, de soţie şi restul. Dacă vreţi să mă înjuraţi, spuneţi despre mine. E de datoria mea când lucrurile nu merg. Este o crispare. Sunt jucători noi, care au venit pe parcurs. Trebuie să ne înţelegem în teren şi în afara lui. Să învăţăm să colaborăm”, a spus Bîrligea la final.

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Mesaj dur pentru fanii care nu susţin echipa: „Staţi pe canapea şi înjuraţi cât vreţi”

Daniel Bîrligea a avut şi un mesaj manifest pentru fanii care vin la stadion să înjure echipa sau jucătorii de la FCSB. Atacantul le-a spus să se uite de la meci de pe canapea dacă nu au de gând să încurajeze formaţia, care se află într-un moment dificil:

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„Sper să nu mai auzim înjurături şi chestii urâte. Un suporter, mai ales al nostru, ar trebui să fie cu noi. Dacă nu vreţi să faceţi asta, staţi pe canapea şi înjuraţi cât vreţi. Am auzit multe ce s-au spus despre noi, despre familiile noastre. Când sunt momente grele sunt şi pentru suporteri şi pentru noi.

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Sunt zile mai grele în care nu ies lucrurile cum trebuie. Fanii trebuie să stea aproape, să trecem peste momentele acestea. Situaţia noastră este cea mai importantă. Sunt cel mai fericit să joc împotriva fostei mele echipe. Sper să fie un meci frumos. Îmi pare rău pentru situaţia de acolo, nu este comod. Am colegi care sunt nevoiţi să treacă prin asta”, a spus atacantul.