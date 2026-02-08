Sport

Daniel Bîrligea a marcat o „dublă” în SuperLiga după aproape trei luni și jumătate de la ultimul gol în campionat. Reușite de finețe în Oțelul – FCSB. Video

Daniel Bîrligea a revenit ca titular în echipa FCSB-ului și a marcat o „dublă” în prima repriză cu Oțelul după ce nu mai înscrisese în SuperLiga de trei luni și jumătate. Vezi pe Fanatik.ro cum s-a descurcat atacantul.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 20:59
Daniel Bîrligea a revenit în primul „11” al FCSB-ului și a marcat o „dublă” cu Oțelul. Foto: Captură Prima Sport / Colaj Sport Pictures.
FCSB joacă duminică seară în deplasarea din campionat cu Oțelul. Daniel Bîrligea a fost trimis titular și nu a dezamăgit, marcând o „dublă” în prima repriză. Vezi pe Fanatik.ro cum a înscris talentatul vârf român.

Daniel Bîrligea, „dublă” în Oțelul – FCSB

FCSB joacă la intensitate maximă contra Oțelului pentru cele 3 puncte care să o apropie de play-off. Bucureștenii au fost conduși cu 1-0 (Zhelev min. 25), dar au preluat controlul partidei după ce Daniel Bîrligea a marcat două goluri.

Mai exact, atacantul, titularizat așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de la prânz, a profitat la maxim de revenirea sa pe teren. Vârful român a marcat prima dată în minutul 31, când a restabilit egalitatea din pasa lui Florin Tănase și a trimis mingea în poartă pe lângă Dur Bozoancă. VEZI VIDEO AICI.

Peste doar 6 minute, Bîrligea modifica tabela de marcaj din nou și o făcea să arate 2-1 în favoarea FCSB-ului. Atacantul a trimis mingea în plasă cu capul, după un corner executat de același Florin Tănase. VEZI VIDEO AICI.

De când nu mai marcase Daniel Bîrligea în campionat

Este prima sa „dublă” din acest sezon. Ultimul său gol în campionat fusese marcat pe 26 octombrie 2025, când FCSB învingea UTA cu 4-0 la București în etapa cu numărul 14.

Cel mai recent gol pe care îl înscrisese Daniel Bîrligea fusese cel din partida din deplasare cu Dinamo Zagreb, de pe 22 ianuarie. El bifa unicul gol al bucureștenilor în eșecul cu 1-4 din penultima etapă a fazei ligii din Europa League.

  • 4,5 milioane de euro valorează Daniel Bîrligea
  • 25 de ani are atacantul FCSB-ului
