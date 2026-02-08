Daniel Bîrligea a marcat o „dublă” în SuperLiga după aproape trei luni și jumătate de la ultimul gol în campionat. Reușite de finețe în Oțelul – FCSB. Video

FCSB joacă duminică seară în deplasarea din campionat cu Oțelul. Daniel Bîrligea a fost trimis titular și nu a dezamăgit, marcând o „dublă” în prima repriză. Vezi pe Fanatik.ro cum a înscris talentatul vârf român.
FCSB joacă la intensitate maximă contra Oțelului pentru cele 3 puncte care să o apropie de play-off. Bucureștenii au fost conduși cu 1-0 (Zhelev min. 25), dar au preluat controlul partidei după ce Daniel Bîrligea a marcat două goluri.
Mai exact, atacantul, titularizat așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de la prânz, a profitat la maxim de revenirea sa pe teren. Vârful român a marcat prima dată în minutul 31, când a restabilit egalitatea din pasa lui Florin Tănase și a trimis mingea în poartă pe lângă Dur Bozoancă. VEZI VIDEO AICI.
Peste doar 6 minute, Bîrligea modifica tabela de marcaj din nou și o făcea să arate 2-1 în favoarea FCSB-ului. Atacantul a trimis mingea în plasă cu capul, după un corner executat de același Florin Tănase. VEZI VIDEO AICI.
Este prima sa „dublă” din acest sezon. Ultimul său gol în campionat fusese marcat pe 26 octombrie 2025, când FCSB învingea UTA cu 4-0 la București în etapa cu numărul 14.
Cel mai recent gol pe care îl înscrisese Daniel Bîrligea fusese cel din partida din deplasare cu Dinamo Zagreb, de pe 22 ianuarie. El bifa unicul gol al bucureștenilor în eșecul cu 1-4 din penultima etapă a fazei ligii din Europa League.