Daniel Bîrligea a marcat o „dublă” în SuperLiga după aproape trei luni și jumătate de la ultimul gol în campionat. Reușite de finețe în Oțelul – FCSB. Video

FCSB joacă duminică seară în deplasarea din campionat cu Oțelul. Daniel Bîrligea a fost trimis titular și nu a dezamăgit, marcând o „dublă” în prima repriză. Vezi pe Fanatik.ro cum a înscris talentatul vârf român.

Daniel Bîrligea, „dublă” în Oțelul – FCSB

FCSB joacă la intensitate maximă contra Oțelului pentru cele 3 puncte care să o apropie de play-off. Bucureștenii au fost conduși cu 1-0 (Zhelev min. 25), dar au preluat controlul partidei după ce Daniel Bîrligea a marcat două goluri.

Mai exact, atacantul, a profitat la maxim de revenirea sa pe teren. Vârful român a marcat prima dată în minutul 31, când a restabilit egalitatea din pasa lui Florin Tănase și a trimis mingea în poartă pe lângă Dur Bozoancă. .

Peste doar 6 minute, Bîrligea modifica tabela de marcaj din nou și o făcea să arate 2-1 în favoarea FCSB-ului. Atacantul a trimis mingea în plasă cu capul, după un corner executat de același Florin Tănase.

De când nu mai marcase Daniel Bîrligea în campionat

Este prima sa „dublă” din acest sezon. Ultimul său gol în campionat fusese marcat pe 26 octombrie 2025, când

Cel mai recent gol pe care îl înscrisese Daniel Bîrligea fusese cel din partida din deplasare cu Dinamo Zagreb, de pe 22 ianuarie. El bifa unicul gol al bucureștenilor în eșecul cu 1-4 din penultima etapă a fazei ligii din Europa League.