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Campionatul Italiei se pregătește de reluare după scurta pauză datorată echipelor naționale, dar un scandal este în plină desfășurare. În centrul atenției este Frosinone, formația atacantului român Daniel Bîrligea (26 de ani).

Scandal la Frosinone! De ce este acuzat clubul lui Daniel Bîrligea

Nou promovată în Serie A, Frosinone este marea revelație a începutului de sezon. Echipa internaționalului român este pe un neașteptat locul 6 în clasament, dar o așteaptă două meciuri extrem de dificile în următoarele runde.

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După ce în acest weekend va juca în deplasare cu AC Milan, formația pregătită de Massimiliano Alvini va primi apoi vizita Parmei. Însă, partida programată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 16:00, în etapa cu numărul 13, suscită numeroase discuții aprinse.

Totul a început de la faptul că oficialii celor de la Frosinone au refuzat o reciprocitate în privința biletelor pentru suporteri și au stabilit ca un tichet în sectorul oaspeților să poată fi achiziționat la prețul de 40 de euro.

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Fanii Parmei boicotează jocul cu Frosinone

Fanii ”cruciaților” s-au arătat revoltați de aceste prețuri și au împânzit orașul cu bannere pe care stă scris: ”Reciprocitate și prețuri accesibile”. Mai mult, ei au amenințat că vor boicota întâlnirea cu Frosinone. ”Noi, Parma Boys, împreună cu toți fanii Parmei, ne opunem prețurilor stabilite de Frosinone Calcio la 40 de euro pentru sectorul oaspeților de pe stadionul Benito Stirpe, considerându-le disproporționate și nedrepte față de fani.

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Prin prezenta, anunțăm că vom anula deplasarea dacă prețul minim rămâne la 40 de euro. De asemenea, criticăm refuzul clubului Frosinone de a accepta oferta de reciprocitate a prețurilor din partea Parma Calcio”, se arată în comunicatul facțiunii Boys Parma 1977, conform .

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În numele unui fotbal mai accesibil, suporterii Parmei au cerut o regândire a întregului sistem de prețuri pentru ultrașii care merg la meciurile din deplasare și și-au extins apelul către directorul general al Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Ce se întâmplă cu Bîrligea

Mai mult rezervă la Frosinone după împrumutul de la FCSB, Daniel Bîrligea a jucat titular în ultima etapă din Serie A, profitând de . El are șanse mari să rămână în primul ”11”, mai ales că a impresionat în partidele naționalei României.

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Însă, viitorul său este în continuare incert, chiar dacă Frosinone va fi nevoită să-i plătească încă 3,5 milioane de euro lui Gigi Becali și să-l achiziționeze definitiv în vară dacă se vor salva de la retrogradare. Italienii caută un atacant după accidentarea lui Raimondo și , fotbalist suedez cu origini în Eritrea care este legitimat la Hammarby.