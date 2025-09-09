Daniel Bîrligea a numit cele două calități de care are nevoie orice fotbalist: „Sunt fundamentale”

. Atacantul a fost golgheterul echipei în sezonul precedent, când gruparea „roș-albastră” a cucerit titlul, iar în startul actualei stagiuni a reușit să înscrie de patru ori, deși a fost afectat de accidentări. Fotbalistul campioanei a numit două calități care sunt esențiale pentru orice sportiv.

Daniel Bîrligea a numit două calități esențiale pentru un sportiv

Daniel Bîrligea este de părere că un sportiv trebuie să pună accentul atât pe forță, cât și pe sensibilitate, deoarece ambele caracteristici joacă un rol esențial în această carieră, pe parcursul căreia există momente pozitive, dar și perioade complicate. „(n.r. cât trebuie să fie sensibilitate, cât trebuie să fie forță?) Cred că 50-50. Trebuie să le echilibrezi foarte bine.

(n.r. ai simțit vreodată că sensilibilitatea te ajută să fii un jucător mai bun?) Posibil, pentru că te învață să fii mai prezent, să știi când trebuie să te dăruiești mai mult, când poți să fii mai relaxat. Și cu puterea e la fel, trebuie să fii puternic în momentele dificile și să reușești să nu cazi cu capul în pământ. Ambele sunt fundamentale”, a declarat internaționalul român.

Daniel Bîrligea, mesaj pentru tinerii sportivi

„Provocat” să transmită un mesaj tinerilor care își doresc o carieră în sportul profesionist, atacantul a afirmat că aceștia ar trebui să își exprime sentimentele, fără o teamă cu privire la reacția celor din jur. „Cred că frica de a-și arăta sentimentele e doar o frică interioară, pentru că oamenii văd când ești sensibil și se gândesc ‘Și eu sunt sensibil, de ce nu arăt asta?’.

Aș zice doar să se deschidă, să se simtă bine și să nu se simtă judecați, pentru că să fii sensibil este o chestie frumoasă. Nu trebuie să regreți că ești sensibil sau că ești în alt mod, trebuie să trăiești cum ești tu, cum te simți și cum vrei să fii, să nu te gândești la ceea ce spun ceilalți despre tine, pentru că e vorba doar despre tine, nu despre tine și ceilalți”, a afirmat Daniel Bîrligea.

Născut la Brăila, internaționalul român a plecat la vârsta de 12 ani în Italia, unde a jucat pentru academiile celor de la Cantera Ribolla și Palermo, înainte de a-și face debutul la nivel de seniori în tricoul celor de la Teramo. Bîrligea a revenit în țară la vârsta de 21 de ani, când a semnat cu CFR Cluj, unde avea să marcheze 29 de goluri în 101 partide, .

