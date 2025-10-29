Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Daniel Bîrligea a oferit imaginea serii la Bistrița după victoria FCSB. Foto exclusiv

Daniel Bîrligea a jucat în repriza a doua în meciul Gloria Bistrița - FCSB 1-3 și a dat o pasă de gol. Atacantul a fost protagonistul unui moment spectaculos la final.
Cristi Coste
30.10.2025 | 00:23
Daniel Birligea a oferit imaginea serii la Bistrita dupa victoria FCSB Foto exclusiv
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea încearcă să treacă de Alin Burdet în meciul Gloria Bistrița - FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai apreciați jucători ai campioanei României, Daniel Bîrligea a fost asaltat pentru autografe și fotografii după întâlnirea Gloria Bistrița – FCSB 1-3. Cum a reacționat fotbalistul.

Ce a făcut Daniel Bîrligea după Gloria Bistrița – FCSB 1-3

Pe aproape orice stadion din România joacă FCSB, Daniel Bîrligea este primit cu brațele deschise de suporterii adverși. Așa s-a întâmplat și Bistrița, acolo unde atacantul a pasat decisiv la reușita de 3-1 a lui Alexandru Stoian.

ADVERTISEMENT

După ce a fost asaltat pentru autografe de copii de mingi, internaționalul român a fost solicitat pentru un selfie de două frumoase domnișoare în momentul în care a ieșit de la vestiare. Galant din fire, Bîrligea nu le-a putut refuza pe cele două localnice.

În ciuda faptului că fetele au încercat să fie cât mai sexy în poză și chiar și-au țuguiat ușor buzele, atacantul FCSB a rămas serios și a privit numai în obiectiv. Poate și pentru a nu avea probleme acasă.

ADVERTISEMENT
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Digi24.ro
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

Daniel Bîrligea Bistrița FCSB Daniel Bîrligea selfie fane

Cu cine se iubește Daniel Bîrligea

Jucătorul transferat de FCSB de la CFR Cluj în septembrie 2024 trăiește o adevărată poveste de dragoste alături de Antonia Salanță. În vârstă de 24 de ani, frumoasa parteneră a lui Bîrligea nu ratează meciurile iubitului său atunci când ajunge în România.

Iubita lui Bîrligea nu este străină de sport, ea practicând schiul în tinerețe. Însă, și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește să facă în viață și a schimbat macazul către modă. Ea s-a mutat la Milano, studiază la Istituto Marangoni și este deja designer vestimentar.

ADVERTISEMENT

Cine o însoțește pe iubita lui Bîrligea la meciurile FCSB-ului

Ori de câte ori ajunge la București, Antonia Salanță nu ratează vreun meci al echipei iubitului său. Ea vine întotdeauna însoțită de cel mai fidel prieten al lui Bîrligea. Este vorba de cățelul său Maylo.

Și de fiecare dată după încheierea partidelor, indiferent de rezultat sau de starea de spirit în care se află, atacantul campioanei FCSB urcă întotdeauna în tribună pentru a-și săruta partenera și a-și saluta prietenul canin.

Mirel Rădoi, pus pe glume după ce a lămurit tensiunile de la Craiova:...
Fanatik
Mirel Rădoi, pus pe glume după ce a lămurit tensiunile de la Craiova: „Să rămână secret, dacă aude domnul patron mă pune la plată”
Remarcatul lui Elias Charalambous după victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa: „Azi am câştigat...
Fanatik
Remarcatul lui Elias Charalambous după victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa: „Azi am câştigat un jucător!”
Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș, titular în premieră la FCSB în duelul...
Fanatik
Ce notă și-a dat Andrei Dăncuș, titular în premieră la FCSB în duelul de la Bistrița: „Sper că am mulțumit stafful”. Cine este idolul său
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Dani Coman și Dan Alexa au fost implicați în lupte ilegale de stradă!...
iamsport.ro
Dani Coman și Dan Alexa au fost implicați în lupte ilegale de stradă! Sumele exorbitante pe care le încasau
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!