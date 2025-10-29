Daniel Bîrligea a oferit imaginea serii la Bistrița după victoria FCSB. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai apreciați jucători ai campioanei României, Daniel Bîrligea a fost asaltat pentru autografe și fotografii după întâlnirea Gloria Bistrița – FCSB 1-3. Cum a reacționat fotbalistul.

Ce a făcut Daniel Bîrligea după Gloria Bistrița – FCSB 1-3

Pe aproape orice stadion din România joacă FCSB, Daniel Bîrligea este primit cu brațele deschise de suporterii adverși. Așa s-a întâmplat și Bistrița, acolo unde atacantul a pasat decisiv la reușita de 3-1 a lui Alexandru Stoian.

După ce a fost , internaționalul român a fost solicitat pentru un selfie de două frumoase domnișoare în momentul în care a ieșit de la vestiare. Galant din fire, Bîrligea nu le-a putut refuza pe cele două localnice.

În ciuda faptului că fetele au încercat să fie cât mai sexy în poză și chiar și-au țuguiat ușor buzele, atacantul FCSB a rămas serios și a privit numai în obiectiv. Poate și pentru a nu avea probleme acasă.

Cu cine se iubește Daniel Bîrligea

Jucătorul transferat de FCSB de la CFR Cluj în septembrie 2024 . În vârstă de 24 de ani, frumoasa parteneră a lui Bîrligea nu ratează meciurile iubitului său atunci când ajunge în România.

Iubita lui Bîrligea nu este străină de sport, ea practicând schiul în tinerețe. Însă, și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește să facă în viață și a schimbat macazul către modă. Ea s-a mutat la Milano, studiază la Istituto Marangoni și este deja designer vestimentar.

Cine o însoțește pe iubita lui Bîrligea la meciurile FCSB-ului

Ori de câte ori ajunge la București, Antonia Salanță nu ratează vreun meci al echipei iubitului său. Ea vine întotdeauna însoțită de cel mai fidel prieten al lui Bîrligea. Este vorba de .

Și de fiecare dată după încheierea partidelor, indiferent de rezultat sau de starea de spirit în care se află, atacantul campioanei FCSB urcă întotdeauna în tribună pentru a-și săruta partenera și a-și saluta prietenul canin.