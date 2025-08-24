Daniel Bîrligea a plecat din București în ziua meciului FCSB – FC Argeș! Unde a mers atacantul care nu a fost inclus în lot. Foto

Daniel Bîrligea a primit câteva zile libere după duelul din Scoția cu Aberdeen, iar atacantul de la FCSB a profitat la maximum. Fotbalistul a făcut o scurtă vizită la casa bunicilor, la Brăila, și a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

Bîrligea, vizită la țară înainte de FCSB – FC Argeș

, a anunțat că Daniel Bîrligea nu va fi în lot pentru duelul cu FC Argeș, iar informația a fost confirmată de patronul clubului, Gigi Becali. Vârful este menajat pentru returul din Europa League.

și a ales să meargă, împreună cu partenera sa, la bunici pentru a se relaxa la țară. Fotbalistul a cules trifoi alături de Antonia Salanta, iubita sa. Ambii au postat fotografii și filmulețe pe Instagram.

Ba mai mult, Daniel Bîrligea nu a plecat cu mâna goală de la bunici. Portbagajul mașinii sale s-a umplut cu legume, fructe și plăcinte. Atacantul de la FCSB are și o superstiție: de fiecare dată când își vizitează rudele, culege trifoi cu patru foi pentru noroc.

Cine îi ia locul lui Bîrligea în atacul celor de la FCSB

Mamadou Thiam, jucătorul transferat acum doar câteva zile de FCSB de la Universitatea Cluj, îi va lua locul lui Daniel Bîrligea în echipa de start a campioanei României pentru duelul cu FC Argeș. Cristi Coste a făcut anunțul în direct la FANATIK SUPERLIGA, în ziua meciului:

„Târnovanu este în poartă, Crețu, Ngezana, Popescu și Radunovic vor fi cei patru de pe linia de fund. Țin să menționez că este o marjă de siguranță, mai sunt câteva ore până la meci și pot apărea modificări. Olaru și Lixandru vor fi în fața celor patru, apoi e o linie de trei formată din Toma, Florin Tănase și Octavian Popescu, iar Thiam este vârful de careu al celor de la FCSB pentru partida de diseară”.

Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu FC Argeș: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Olaru, Lixandru – Toma, Tănase, Oct. Popescu – Thiam.