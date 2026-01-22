Daniel Bîrligea a răbufnit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuie să ne gândim doar la campionat că şi acolo suntem varză!”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o înfrângere dură pe terenul lui Dinamo Zagreb, scor 1-4. Roş-albaştrii au avut o nouă prestaţie modestă şi , cu o etapă înainte de final.

Daniel Bîrligea, discurs virulent: „Suntem sătui. Nu prea se schimbă nimic”

şi la final a avut o reacţie virulentă. Atacantul a declarat că echipa nu a avut niciun pic de agresivitate şi totul a mers pe dos faţă de cum a fost plănuit:

ADVERTISEMENT

„Trebuia să avem o altă atitudine în teren, să luptăm mai mult. Nu am făcut asta. Trebuia să luptăm 90 de minute, doar aşa puteam să îi punem în dificultate, să fim agresivi. Posibil concentrare, oboseală, mai multe chestii, dar acum trebuie să ne gândim la ce vine.

Ce a fost s-a dus. Am şi vorbit că nu trebuia să luăm gol rapid şi fix asta s-a întâmplat. Au venit două goluri foarte rapid şi a fost foarte dificil. Am revenit în prima repriză, dar apoi iar am coborât ritmul…

ADVERTISEMENT

Am fost concentraţi la pauză, dar după… şi ei şi-au dorit să câştige. Şi în Europa şi în campionat, acelaşi scenariu. Suntem sătui. Nu prea se schimbă nimic. Nu mai joc meciul viitor, acum am aflat”, a spus atacantul.

ADVERTISEMENT

FCSB, meci decisiv cu CFR Cluj: „Să ne gândim doar la campionat, că şi acolo suntem varză”

Bîrligea susţine că de acum toată concentrarea trebuie să fie pe campionat, pentru că FCSB este şi acolo în dificultate. Atacantul vede meciul cu CFR Cluj decisiv pentru play-off:

„Nu cred că era cartonaş galben. Eu am dat în minge, el m-a lovit în talpă. Arbitrul mi-a spus că a văzut. Dar nu ştiu ce a văzut. A venit pentru ei şi în prima repriză şi în a doua. A fost penalty când m-a lovit în spate.

ADVERTISEMENT

Eram supărat pentru acel penalty la schimbare. Cu CFR Cluj cred că va fi decisiv pentru play-off. Cine câştigă pune băţul la roata celuilalt. Avem nevoie de o altă atitudine, să fim mai agresivi. Momentan trebuie să ne gândim doar la campionat că şi acolo suntem varză”, a spus Bîrligea.