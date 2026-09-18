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Imaginile pentru care Daniel Bîrligea și-a pus în cap suporterii FCSB-ului au fost publicate. Video

A apărut filmarea cu Daniel Bîrligea și logodnica sa pentru care fostul atacant de la FCSB a fost aspru criticat de către suporteri! Ce a ieșit după ședința foto de pe gazon
Catalin Oprea
18.09.2026 | 19:25
Imaginile pentru care Daniel Birligea sia pus in cap suporterii FCSBului au fost publicate Video
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Imaginile pentru care Daniel Bîrligea și-a pus în cap suporterii FCSB-ului au fost publicate. Foto: Instagram
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Înainte de a fi trimis de FCSB, sub formă de împrumut în primă fază, în Serie A, la Frosinone, Daniel Bîrligea (26 de ani) a „reușit” să îi enerveze la culme pe unii dintre suporterii echipei roș-albastre. S-a întâmplat după meciul pierdut pe teren propriu, în Ghencea, în fața letonilor de la Auda în preliminariile Conference League.

Au fost publicate imaginile pentru care Daniel Bîrligea a fost criticat de fanii FCSB-ului

Ulterior, echipa antrenată de Marius Baciu a pierdut și returul și astfel a fost eliminată prematur din competițiile continentale. Revenind, la finalul acelei partide de la București, în ciuda faptului că, în mod evident, supărarea era foarte mare în rândul fanilor, atacantul a pășit pe gazon după fluierul final pentru a realiza o ședință foto alături de logodnica sa, Antonia Salanță.

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Cum arată videoclipul prin care Daniel Bîrligea își promovează nunta cu Antonia Salanță

Scopul a fost ca cei doi să folosească apoi imaginile respective pentru realizarea unui clip video special în sensul anunțului referitor la data nunții lor, respectiv 17 iunie 2027. Acum, videoclipul respectiv a fost finalizat și a fost postat pe rețelele de socializare de către artistul care l-a realizat, pe numele său Cătălin Jichici. De menționat în acest context este și că la vremea respectivă patronul Gigi Becali i-a luat apărarea lui Bîrligea în spațiul public. 

„Uneori, întâlnesc oameni a căror iubire face ca cuvintele să pară aproape inutile. Daniel și Antonia erau așa. Exista o puritate între ei care era imposibil de trecut cu vederea. O blândețe, o lumină, ceva atât de neprotejat în modul în care se iubeau, încât părea că iubirea lor fusese atinsă de Dumnezeu cu mult înainte ca drumurile lor să se intersecteze. (…)

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Iubirea creează. Creează un cămin acolo unde odată era doar un loc. Un „noi” acolo unde odată erau două vieți separate. Un viitor care, până când doi oameni nu s-au găsit unul pe celălalt, încă nu exista. Și poate că asta m-a mișcat cel mai mult la Daniel și Antonia: senzația că nu asist doar la doi oameni îndrăgostiți, ci la începutul a ceva ce va dăinui mult dincolo de această zi minunată”, a transmis Cătălin Jichici vizavi de Daniel Bîrligea și Antonia Salanță după încheierea acestui proiect.

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