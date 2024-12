Daniel Bîrligea a spus cu cine ar vrea să joace în preliminariile Campionatului Mondial. „Să le arătăm că noi nu suntem de neluat în seamă!”

Daniel Bîrligea este, poate, cel mai în formă fotbalist din Superliga României. Atacantul a făcut pasul și la echipa națională și dă semne că ar putea fi următorul produs de export al lui Gigi Becali.

Daniel Bîrligea a ales grupa ideală pentru România în preliminariile Campionatului Mondial

Atacantul de la FCSB se remarcă prin forță. Daniel Bîrligea reușește să câștige aproape toate duelurile cu fundașii adverși. În plus, el speculează foarte bine greșelile.

Fotbalistul a vorbit despre convocarea la națională și despre următoarele obiective pe care și le propune. Daniel Bîrligea și-a ales și adversarul cu care ar vrea să se dueleze în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

„(n.r. Mircea Lucescu) Mi-a zis că vrea să mă vadă, că îi place cum joc și apreciază agresivitatea și dăruirea de la fiecare fază. M-a sfătuit să păstrez această atitudine, pentru că fac lucruri bune. Mi-a mai sugerat să rămân în zona centrală, să nu mă duc stânga-dreapta, pentru că avem nevoie de un atacant de careu, să ajut echipa, să țin de minge. Mi-a vorbit despre rolul unui vârf, nimic în plus sau în minus.

Am dat totul pe teren la club și cred că am reușit să-mi câștig convocarea la națională. Am zis mereu că voi lupta și, când va veni momentul, selecționerul mă va chema dacă merit.”

„Din prima urnă, Anglia! Să ne măsurăm calitățile și posibilitățile la nivel maxim. Să le arătăm că noi nu suntem de neluat în seamă! Apoi, Israel, cu care am mai jucat. Mai departe – din nou Cipru. Iar din ultima – Moldova”, a spus Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea: „Un antrenor din Italia m-a învățat că trebuie să ai mentalitate pozitivă ca atacant”

Vârful campioanei României a mai spus că el dă mereu totul pe teren, deși uneori condițiile nu sunt cele mai bune. Daniel Bîrligea a declarat că are mai mereu o gândire pozitivă și încearcă să fie concentrat 100% pe meci.

„Un antrenor din Italia m-a învățat că trebuie să ai mentalitate pozitivă ca atacant și negativă în postura de fundaș. Traducerea e că atacantul trebuie să gândească pozitiv, adică atunci când nu ai mingea, poate portarul face o deviere greșită sau fundașul respinge nefericit cu capul, iar balonul vine la tine. Sau să provoci cumva eroarea adversarului. Iar la colegul tău din apărare să fii negativ. Poate nu câștigă balonul și ești acolo preventiv ca să-l ajuți. M-a ajutat foarte mult abordarea asta.

Muncesc la sală dacă mă simt slăbit între meciuri, dar momentan, jucând din trei în trei zile, e dificil să-ți mai suplimentezi programul. Riști să devii prea încărcat la ora partidei”, a mai spus Daniel Bîrligea, conform