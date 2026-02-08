Sport

Daniel Bîrligea a spus totul despre „pedeapsa” primită de la Gigi Becali după „dubla” din Oțelul – FCSB 1-4: „M-am gândit la familia mea!”

Daniel Bîrligea a revenit în primul „11” de la FCSB cu o „dublă” în poarta Oțelului în etapa 26 din SuperLiga. Ce a spus după ce Gigi Becali l-a lăsat pe bancă etapa precedentă.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 22:43
Daniel Birligea a spus totul despre pedeapsa primita de la Gigi Becali dupa dubla din Otelul FCSB 14 Mam gandit la familia mea
Daniel Bîrligea a spus cum a trecut peste pedeapsa primită de la Gigi Becali. Sursa Foto: Sport Pictures.
FCSB a plecat cu 3 puncte mari de la Galați după 4-1 cu Oțelul. Ce a spus Daniel Bîrligea după „dubla” din poarta echipei moldovene și cum a comentat pedeapsa recentă primită de la Gigi Becali.

Daniel Bîrligea a spus totul despre pedeapsa de la Gigi Becali după „dubla” din Oțelul – FCSB 1-4

FCSB a făcut un pas important către play-off. Bucureștenii au reușit să învingă Oțelul cu 4-1 în etapa 26 din SuperLiga și își mențin vii șansele de calificare în primele 6 la final de sezon regulat.

Daniel Bîrligea a fost titularizat, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de la prânz. Atacantul nu a dezamăgit de această dată și a marcat o „dublă” în prima repriză. Ce apus despre prestația sa, dar și despre patronul Gigi Becali, care îl lăsase pe bancă etapa trecută cu FC Botoșani.

„Cred că era un meci vital pentru ambele echipe. A fost greu la început. Au intrat și ei cu motivație, atitudine, s-a văzut că prima repriză a fost mai greu de controlat. Sunt mândru de toți colegii.

Nu contează cine dă gol, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Contează să culegem puncte, victorii. Cel mai bine e să aducem puncte pentru calificarea în play-off. Suntem mai aproape acum, dar e foarte greu. Cele mai frumoase bătălii se vor da în play-off, pentru asta luptăm.

(n.r. – despre pedeapsa lui Gigi Becali de a sta pe bancă etapa trecută). Am simțit-o stând liniștit acasă, gândindu-mă la familia mea, la ceea ce fac la antrenamente și să lupt când voi avea șansa. Nu cred că a fost o pedeapsă… Nu a fost asta soluție. Ambiția a venit de la mine și de la cei care îmi sunt aproape.

(n.r. – despre meciurile care urmează cu Universitatea Craiova) Cred că sunt două meciuri foarte grele, foarte importante altele și ne vom lupta să le câștigăm pe amândouă. Două meciuri de play-off”, a spus Daniel Bîrligea după Oțelul – FCSB 1-4.

Gigi Becali îl făcea praf pe Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0

În urmă cu două etape, FCSB juca acasă cu Csikszereda și o învingea cu 1-0. La final, Gigi Becali s-a arătat extrem de deranjat de prestația lui Daniel Bîrligea, criticându-l vehement în direct.

„Nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Ține mă mingea, tu dai pase la adversar? Când vom juca în cupele europene îl băgam numai pe el. Garantez pentru el. Dacă vezi că toată echipa își dă viața pe teren, iar tu te plimbi…

Toți mor pe teren, și tu… Joacă mă fotbal. Așa ceva… O să îl întreb dacă se distrează. Lasă că o să vezi ce mă distrez eu”, spunea Gigi Becali după FCSB – Csikszereda 1-0.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
