Daniel Bîrligea a trăit la cote maxime din tribune meciul FCSB – Fenerbahce! Cum a reacționat alături de logodnica sa la ratarea uriașă a lui Thiam

Daniel Bîrligea a fost suspendat pentru meciul FCSB – Fenerbahce, disputat joi seară pe Arena Națională în ultima etapă a fazei principale din Europa League pentru cumul de cartonașe galbene, după avertismentul primit cu o săptămână în urmă la partida de la Zagreb, pierdută de campioana României în fața lui Dinamo cu scorul de 1-4.

Daniel Bîrligea și logodnica sa, extrem de tensionați în finalul meciului FCSB – Fenerbahce din Europa League! Cum au trăit ratarea lui Thiam

Astfel, atacantul echipei roș-albastre a urmărit doar din tribune jocul contra grupării din Istanbul, alături de logodnica sa. Cei doi au fost surprinși de camerele de filmat în timp ce trăiau la maxim finalul meciului. În minutul 78, la scorul de 1-1 și la scurt timp după ce , FCSB a ratat o ocazie foarte mare de a trece chiar în avantaj.

Atunci, Mamadou Thiam a șutat puternic cu piciorul stâng, din voleu, din interiorul careului după o respingere a apărării adverse, iar mingea s-a dus puțin peste poarta lui Ederson.

Ulterior, în reluările prezentate de televiziunile care au transmis partida, și logodnica sa au putut fi văzuți în picioare în momentele respective, asemenea celor din jurul lor de altfel. Iar în momentul în care au văzut deznodământul fazei și-au pus mâinile în cap, șocați de oportunitatea ratată de campioana României, iar apoi s-au așezat rapid pe scaune.

În prelungirile jocului, tot la scorul de 1-1, cei doi au fost surprinși din nou de camerele TV, de data aceasta când se sărutau și păreau deci mult mai liniștiți, cel mai probabil împăcați cu rezultatul meciului și cu soarta FCSB-ului, aceea de a rata calificarea în play-off-ul Europa League.