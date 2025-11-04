Sport

Daniel Bîrligea a vorbit despre oferta din America! „Eu sunt deschis la orice”. Colegul său nu îl lasă să plece de la FCSB. Video

Daniel Bîrligea a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la FCSB, după ce a fost întrebat despre o ofertă din America. Reacția lui Darius Olaru spune totul.
Alex Bodnariu
04.11.2025 | 17:55
Daniel Bîrligea, prima reacție despre oferta primită din Statele Unite
FCSB ar putea rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Daniel Bîrligea, vârful campioanei României, a intrat în vizorul mai multor cluburi și există interes chiar și din America. Fotbalistul nu ar spune „nu” unei experiențe peste ocean.

Daniel Bîrligea, dorit în MLS!

Gigi Becali vrea să îl vândă pe Daniel Bîrligea pe bani mulți. Fotbalistul a „rupt porțile” în sezonul precedent și pare că și-a revenit în formă și în actuala stagiune. Atacantul speră să își ajute echipa joi seară, în meciul cu FC Basel din Europa League.

Ce spune atacantul de la FCSB despre un posibil transfer. Nu refuză o ofertă din Statele Unite

Atacantul celor de la FCSB nu se gândește deocamdată la un transfer, întrucât toată atenția e concentrată asupra meciurilor de foc din această perioadă. Totuși, el spune că, în cazul în care va primi o ofertă bună, chiar și din Statele Unite, nu ar ezita prea mult.

„Nu este treaba mea. Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și să îmi ajut echipa să aducem puncte. Vrem să câștigăm un nou campionat, să fim campioni și atât. Momentan, doar la asta mă gândesc. Nu am intenții să plec sau să mă gândesc la o plecare. Momentan sunt aici. Am contract foarte lung și vreau să dau maximul.

Sunt mai multe aspecte de luat în calcul. Contează familia, să rămân în Europa. Eu, personal, am luat decizia la 18 ani să plec să îmi fac cariera și nu m-am gândit niciodată la familie. (n.r. Chiar și în America?) Și mai departe. De ce nu? E un campionat foarte bun, poate să fie o experiență nouă. Eu sunt deschis la orice. Nu am pus o limită”, a declarat Daniel Bîrligea.

Darius Olaru nu vrea ca FCSB să rămână fără golgheterul Bîrligea

Colegul său și căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, nu vrea ca Daniel Bîrligea să plece de la echipă, întrucât îl vede drept un jucător de mare importanță în lot. Totuși, recunoaște că s-ar bucura dacă atacantul ar prinde un contract bun la o formație de top.

„Ar fi o pierdere pentru noi. Ne-a ajutat foarte mult anul trecut, a dat atâtea goluri, a contribuit decisiv la câștigarea campionatului. E un jucător important pentru noi. Eu mi-aș dori tot ce-i mai bun pentru el”, a explicat Darius Olaru, într-un interviu pentru sponsorul celor de la FCSB.

