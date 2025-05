Daniel Bîrligea, acuzat de rasism de un jucător al Rapidului pentru modul în care a sărbătorit titlul cu FCSB: ”Vezi-ți de treaba ta”

A doua zi după ce FCSB și-a asigurat matematic titlu de campioană, Daniel Bîrligea a avut o cu trimitere la rivalele Dinamo și Rapid, dar a fost acuzat de rasism.

FCSB a câștigat un nou titlu, dar Daniel Bîrligea este acuzat de rasism

Atacantul ”roș-albaștrilor” a urcat pe contul de Instagram o fotografie cu un berbec care are la gât o medalie cu mesajul ”Campioni 2025”, ține în lesă doi dulăi, iar la picioare se află și trei păsări. Gestul lui a fost criticat vehement de fundașul rapidist Cristi Manea.

ADVERTISEMENT

”Îmi pare rău că unii nu se pot bucura fără o ironie sau un gest de rasism. Nu e ok, eu unul n-aș face asta, și n-am făcut. Am reușit și eu să câștig campionatul, de multe ori. Trebuia să mă îmbrac la costum, să merg la costum a treia oară când am luat, sau a patra oară, a cincea oară.

Nu îmi place să comentez de alții, nu e un gest ok, mai ales să ataci echipele rivale, bucură-te, simte-te bine ți vezi-ți de treaba ta. Eu nu m-am uitat, nici aseară la meci nu m-am uitat”, a declarat Manea, conform .

ADVERTISEMENT

Ce așteptări are în acest final de sezon

Fundașul rapidist nu este interesat de meciul U Cluj – FCSB, chiar dacă o victorie a ”roș-albaștrilor” i-ar ajuta pe giuleșteni în lupta pentru cupele europene, și este concentrat pe derby-ul cu Dinamo.

”Nu neapărat că ținem cu FCSB-ul, ați văzut, acest play-off a fost foarte imprevizibil. Noi sperăm și este important ce facem noi mâine (n.r. – luni). Dacă vom câștiga, vom avea o șansă mare.

ADVERTISEMENT

Dacă au reușit să câștige cu două etape înainte, bravo lor, focusul nostru nu este la ei. Focusul nostru e să intrăm într-o cupă europeană”, a spus , într-o conferință de presă premergătoare partidei din etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga.