Daniel Bîrligea este unul dintre cele mai importante transferuri din vară din SuperLiga. Atacantul a fost cedat de FCSB celor de la Frosinone sub formă de împrumut pentru un an, cu clauză obligatorie de cumpărare dacă echipa rămâne în Serie A.
Marcel Puşcaş are o previziune îngrijorătoare pentru Daniel Bîrligea, cel care a început de pe banca de rezervă în cele trei etape din Serie A. Fostul internaţional crede că atacantul român nu are nicio şansă în faţa lui Raimondo Antonio:
„Pleacă jucător de echipă naţională a României, golgheter al României la Frosinone unde nu poate evolua în faţa unui atacant de 22 de ani care n-a jucat în viaţa lui în Serie A, n-a jucat în naţionala Italiei în viaţa lui, Raimondo Antonio.
Atacantul nostru numărul 1 şi speranţa numărul 1 a ţării, Bîrligea. Nu va juca anul ăsta în faţa acestui om niciodată. La fel Olaru. Plecat pe 3 milioane de euro în campionatul Belgiei. Nu are nicio şansă în faţa lui Zeneli, care a trecut pe la Reims şi titular în naţionala Kosovo. Tănase merge cu surle şi trâmbiţe la Omonia Nicosia şi n-are nicio şansă să îl scoată pe Tankovic”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.
Antonio Raimondo are un start fulminant de sezon. Atacantul a marcat patru goluri în primele patru etape din Serie A. În plus, Frosinone l-a luat pe Tomas Bobcek de la Lechia Gdansk, pentru opt milioane de euro. Puşcaş e de părere că Bîrligea ar trebui să îşi găsească echipă:
„Bîrligea are un mare avantaj. A crescut în Italia, vorbeşte limba. Nu are nicio şansă la Frosinone. Ar trebui să se transfere. Eu, dacă aş fi impresarul lui, i-aş căuta echipă din iarnă pentru că, efectiv, n-are nicio şansă acolo”, a spus fostul internaţional.