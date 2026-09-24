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Daniel Bîrligea, sfătuit să plece de la Frosinone: „Nu are nicio șansă acolo!”

Daniel Bîrligea a fost transferat în această vară de Frosinone. Fostul atacant de la FCSB a fost titularizat doar în Cupa Italiei, iar perspectivele de a fi titular în Serie A sunt foarte mici.
Marian Popovici
24.09.2026 | 21:45
Daniel Birligea sfatuit sa plece de la Frosinone Nu are nicio sansa acolo
EXCLUSIV FANATIK
Previziune îngrijorătoare pentru Daniel Bîrligea: „Nu va juca la Frosinone. Ar trebui deja să se transfere!”. Care ar fi motivul. Sursa: colaj Fanatik
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Daniel Bîrligea este unul dintre cele mai importante transferuri din vară din SuperLiga. Atacantul a fost cedat de FCSB celor de la Frosinone sub formă de împrumut pentru un an, cu clauză obligatorie de cumpărare dacă echipa rămâne în Serie A.

Puşcaş, previziune îngrijorătoare despre Bîrligea: „Nu are nicio şansă”

Marcel Puşcaş are o previziune îngrijorătoare pentru Daniel Bîrligea, cel care a început de pe banca de rezervă în cele trei etape din Serie A. Fostul internaţional crede că atacantul român nu are nicio şansă în faţa lui Raimondo Antonio:

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„Pleacă jucător de echipă naţională a României, golgheter al României la Frosinone unde nu poate evolua în faţa unui atacant de 22 de ani care n-a jucat în viaţa lui în Serie A, n-a jucat în naţionala Italiei în viaţa lui, Raimondo Antonio. 

Atacantul nostru numărul 1 şi speranţa numărul 1 a ţării, Bîrligea. Nu va juca anul ăsta în faţa acestui om niciodată. La fel Olaru. Plecat pe 3 milioane de euro în campionatul Belgiei. Nu are nicio şansă în faţa lui Zeneli, care a trecut pe la Reims şi titular în naţionala Kosovo.  Tănase merge cu surle şi trâmbiţe la Omonia Nicosia şi n-are nicio şansă să îl scoată pe Tankovic”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Bîrligea, a treia variantă de atacant la Frosinone? „Ar trebui să se transfere”

Antonio Raimondo are un start fulminant de sezon. Atacantul a marcat patru goluri în primele patru etape din Serie A. În plus, Frosinone l-a luat pe Tomas Bobcek de la Lechia Gdansk, pentru opt milioane de euro. Puşcaş e de părere că Bîrligea ar trebui să îşi găsească echipă:

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„Bîrligea are un mare avantaj. A crescut în Italia, vorbeşte limba. Nu are nicio şansă la Frosinone. Ar trebui să se transfere. Eu, dacă aş fi impresarul lui, i-aş căuta echipă din iarnă pentru că, efectiv, n-are nicio şansă acolo”, a spus fostul internaţional.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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