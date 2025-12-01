Daniel Bîrligea, alertă maximă la FCSB. Când va reveni pe teren: „Va juca în derby!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Vești proaste pentru FCSB. Daniel Bîrligea, omul de bază din atacul celor de la FCSB, are probleme medicale. Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cât va lipsi vârful roș-albaștrilor.

Probleme pentru FCSB! Daniel Bîrligea s-a accidentat și ratează meciuri importante

la Ovidiu, în compania celor de la Farul Constanța. El a acuzat probleme medicale după înfrângerea suferită de roș-albaștri în Serbia, în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad.

ADVERTISEMENT

și va absenta în următoarele meciuri jucate de FCSB. Mai mult ca sigur, Daniel Bîrligea va rata derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională.

Când revine Daniel Bîrligea? Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct și a vorbit despre starea de sănătate a jucătorului său. Conform omului de afaceri, Daniel Bîrligea va reveni pe teren abia în duelul cu Rapid București, programat pe data de 21 decembrie, ultimul din acest an din Superliga României.

ADVERTISEMENT

„Bîrligea va juca cu Rapid. Doar acolo o să fie. În al treilea meci. Noi avem cu Dinamo, Slobozia și după cu Rapid. Noi, dacă câștigăm astea trei meciuri, ne ducem rachetă. Nu că mă gândesc la titlu, eu îl iau! Îl iau. Nu există să mă gândesc”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Astfel, atacantul va sta pe bară în meciul din Cupă cu UTA Arad de săptămâna aceasta și va absenta în partidele din Superligă cu Dinamo și Unirea Slobozia. Mai mult, Daniel Bîrligea nu va juca nici pe Arena Națională în duelul cu Feyenoord din Europa League.

Programul FCSB până la sfârșitul anului 2025: