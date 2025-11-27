Daniel Bîrligea, anunț despre viitorul său la FCSB după eșecul cu Steaua Roșie: „Sunt penibil”

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a fost un monument de dezamăgire la finalul și a fost extrem de critic la adresa sa, cât și la adresa echipei.

Daniel Bîrligea a vorbit despre o plecare de la FCSB

Atacantul de la FCSB a răspuns speculațiilor care vorbeau despre dorința sa de a pleca de la echipă. Acesta spune că nu se gândește la un transfer și și-a făcut o autocritică în momentul în care a scos în evidență cifrele slabe pe care le are în actuala stagiune.



„Nu mi-am dorit niciodată să plec, sunt de un an și jumătate aici și nu a fost vreodată o cerere de la mine să plec. Cine vrea să mă certe să mă certe. Eu încerc să dau totul, asta fac la fiecare meci, dar nu-mi iese. Nu cred că m-am oprit la vreo critică, am dat totul indiferent. Da, dezamăgirea e foarte mare.

Văzând că echipa nu face nimic, e foarte corect să am critici. Nici nu pot să mă numesc atacant, am doar 3 goluri marcate. Sunt penibil. O să o scoatem la capăt, ne unim și o să facem să fie bine”, a spus Bîrligea la Digi Sport.



Bîrligea, fără cuvinte după o nouă înfrângere a FCSB

Bîrligea a fost vizibil afectat de situația în care FCSB se află și nu a găsit explicații cu privire la evoluția slabă pe care campioana României a .



„Nu prea am cuvinte. Dezastru! Mai mult nu pot să zic. Cred că puteam să facem un meci diferit, dar nu ne-a ieșit aproape nimic. Nu știu, din câte văd, nu avem nici ocazii. Nu ne mai iese. Dacă aveam ocazii și ratam, era ceva. Eu, ca atacant central, nu am atins o minge în careu. Nu am făcut niciunul din nou un meci bun, dar la cum a fost desfășurarea cred că putea să fie diferit, dar nu a fost să fie.

Cum sunt suporterii frustrați suntem și noi frustrați. Cu siguranță ne dorim să facem ceva, sper să reușim să schimbăm ceva, nu știu. Cred că e și chestia asta mentală, după ce pierzi, pierzi, nu cred că ești limpede la minte și în suflet. Noi ne dorim să facem. Trebuie să se schimbe ceva, nu știu cum, dar trebuie. Cred că am făcut o entorsă, mă doare glezna, dar o să vedem”, a mai spus Bîrligea.