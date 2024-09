Daniel Bîrligea, anunțat viitorul transfer pe bani mulți din Superliga: „De la CFR nu pleca nici cu banii ăștia în străinătate”

FCSB are în fața un sezon greu, cu lupte pe mai multe fronturi. Gigi Becali și-a întărit atacul prin transferul lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj. Dumitru Dragomir consideră că tânărul atacant va pleca pe o sumă foarte mare de la campioana României.

Verdictul lui Dumitru Dragomir despre Daniel Bîrligea: „De la CFR nu pleca nici cu banii ăștia în străinătate”

din eventuala plecare a fotbalistului.

Dumitru Dragomir a reacționat la FANATIK SUPERLIGA. Fostul șef LPF consideră că tânărul jucător va face pasul în străinătate pe bani grei, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă continua în Gruia.

„Știți cu cât pleacă Bîrligea dacă joacă bine 4 jocuri, dacă le face bune, în Europa League? Cu peste 10 milioane! Fac pariu pe ce vreți, că e tânăr.

Are forță, se bagă în contre cum nu am văzut de mult așa ceva, are spiritul acesta de sacrificiu al unui vârf de atac puternic. Dacă învață să lovească și bine mingea, pe onoarea mea dacă nu se face vârf trăsnet… de bani mulți”, a spus Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Moderatorul Cristi Coste i-a spus lui Dumitru Dragomir că în aceste condiții, Neluțu Varga va mai încasa încă un milion și jumătate de euro. Fostul șef LPF a replicat imediat: „Da, care de la CFR nu pleca nici cu banii aceștia în străinătate, vă spun precis.

După părerea mea, este în ultimii ani cea mai mare sumă dată în campionat pentru un jucător român”, a mai spus Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a dorit cu orice preț pe Daniel Bîrligea

Fără un atacant de meserie, sau cel puțin fără un vârf care să marcheze constant, FCSB a căutat în această perioadă un jucător pentru postul deficitar.

„Dacă cerea 3 milioane de euro, dădeam pe loc. Eu eram pregătit pentru orice scenariu, de asta nici nu am dormit. Noi am semnat deja, cum să-i iei tu lui Becali jucători când noi am semnat? Dădeam și 4 milioane de euro, era rușinos.

Mi-a dat curaj când am vorbit cu el, mi-a zis că el hotărește. După m-am speriat când nu mai răspundea”, a declarat Gigi Becali, la conferința de presă.

Dumitru Dragomir știe cu cât se va vinde Bîrligea