Daniel Bîrligea, asalt total în Turcia – România: “Trebuie să urcăm peste ei! Să îi atacăm din toate poziţiile”

Luna martie va fi una extrem de importantă pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu. Tricolorii vor afla dacă merg la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Bîrligea știe cum trebuie să abordeze România duelul cu Turcia

, care ar putea să facă parte din lotul tricolorilor și chiar să fie titular la confruntarea cu Turcia, din cauza , spune că echipa națională trebuie să aibă o atitudine agresivă și să nu se abordeze partida cu teamă.

„Trebuie să fie ca o finală, să ne prezentăm pregătiți și cu o atitudine foarte bună. Trebuie să dăm totul pe teren. Nu o să facă Turcia un pas înapoi și să zică ‘treceți voi’. Trebuie să mergem peste ei și să-i atacăm din toate pozițiile. Da, eu cred foarte mult în visul calificării. Vreau să fac multe persoane fericite și să reușim această calificare”, a spus Daniel Bîrligea într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Ce urmează pentru România după duelul cu Turcia

În cazul unei victorii în semifinala de baraj cu Turcia, atunci România va mai avea un meci, finala barajului, cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo. Confruntarea va fi tot în deplasare și se va disputa pe 31 martie 2026.

În cazul calificării la turneul final, atunci elevii lui Mircea Lucescu vor da piept cu Statele Unite, Australia și Paraguay. Dacă pierde semifinala cu Turcia, atunci România va fi nevoită să joace un amical, fără miză, cu pierzătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Unde se joacă meciul cu Turcia

Duelul cu Turcia urmează să aibă loc la Istanbul, pe stadionul celor de la Besiktas. Arena are o capacitate de peste 42.000 de locuri, iar românii vor avea minim 2000 de bilete pentru meciul de baraj.

„Federația de Fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Jocul va fi găzduit de Beșiktaș Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri! Vom reveni cu detalii despre bilete în momentul în care vor exista astfel de informații”, a transmis FRF.