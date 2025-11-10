Daniel Bîrligea, atacat dur de Mitică Dragomir: “Bine i-a făcut Gigi! Trebuia să îi dea 100.000 de euro! Ai personalitate în tâmpenie?”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut două puncte importante în meciul de duminică seară de la Sibiu. Daniel Bîrligea a primit două cartonașe galbene pentru proteste chiar în cea mai bună perioadă a echipei sale, iar FCSB rămâne la 5 puncte de play-off. Mitică Dragomir l-a taxat dur pe atacantul „roș-albaștrilor”.

Mitică Dragomir a pus tunurile pe Daniel Bîrligea și a cerut o amendă extrem de drastică pentru atacantul de la FCSB

Mitică Dragomir nu a fost deloc blând cu Daniel Bîrligea după ce atacantul și-a lăsat echipa în inferioritate într-un moment foarte important al meciului de la Sibiu, în urma a două proteste la adresa arbitrului Radu Petrescu. La emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al LPF a dezvăluit că i-ar fi dat lui Bîrligea o amendă de 100.000 de euro pentru acest comportament.

„Fotbalist bunicel, dar prea plin de el. I-a zis bine Becali ce i-a zis. Eu nu prea sunt de acord cu multe vorbe de-ale lui, dar acum i-a zis bine. Dar îi zic lui Gigi: performanță nu se mai face cu bâta și cu amenzi. Se face mângâindu-l. De-aia face Chivu treabă la Inter. De-aia spun și că Mutu este ca o mănușă pentru Universitatea Craiova. Uitați ce se întâmplă. Aduce antrenor străin și termină în primele trei locuri. Dacă-l aduce pe Mutu, ia titlul.

Înseamnă că nu te țin nervii, că nu ești de mare calibru. Nu ești de Inter Milano. N-ai văzut ce comportament are Chivu? Trec toți pe lângă el, îi mângâie pe toți. Nu se dă în spectacol. Gigi trebuia să-i dea 100.000 de euro amendă lui Bîrligea, altfel nu se învață minte. Bine i-a făcut! Ce, ai personalitate în tâmpenie? În prostii!? Să mă nenorocești pe mine? Eu îți dau ție 20-25 de mii pe lună și tu-mi scoți mie milioane din buzunar? Sunt banii lui, e politica lui, numai că asta cu biciul nu mai merge azi.

Meme este cum sunt eu cu fiul meu. Eu sunt cu bâta, el e cu mângâiatul. Eu dau în ei, îi dau afară, el vine și-i adună și le vorbește frumos. Știi când ești tare? Când ai echipă tare în spate. Nu poți să fii mare conducător fără o echipă puternică lângă tine. Dar pentru asta trebuie să știi să-ți alegi oamenii sau să ți-i construiești. Eu am oameni care lucrează la mine de 34 de ani, de 28 de ani, de 27 de ani…”, a spus Mitică Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.

Ce măsuri a luat Gigi Becali în privința lui Daniel Bîrligea

pentru comportamentul său neadecvat și lipsa de respect la adresa arbitrului, cât și la adresa colegilor săi.

Omul de afaceri a vrut să-i dea o amendă de 20.000 de euro și să nu-l lase să se întoarcă la București cu autocarul echipei, alături de colegii săi, ci singur, cu o altă mașină. După intervenția lui Mihai Stoica, Gigi Becali a renunțat la aceste lucruri, însă în direct la FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit că aceasta va fi ultima dată când acceptă așa ceva.

Începând cu următorul meci, niciunul dintre jucători nu va mai avea voie să protesteze, iar