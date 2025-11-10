Daniel Bîrligea, atacat dur de Mitică Dragomir: “Bine i-a făcut Gigi! Trebuia să îi dea 100.000 de euro! Ai personalitate în tâmpenie?”

FCSB a pierdut două puncte importante în meciul de duminică seară de la Sibiu. Daniel Bîrligea a primit două cartonașe galbene pentru proteste chiar în cea mai bună perioadă a echipei sale, iar FCSB rămâne la 5 puncte de play-off. Mitică Dragomir l-a taxat dur pe atacantul „roș-albaștrilor”.
Mitică Dragomir nu a fost deloc blând cu Daniel Bîrligea după ce atacantul și-a lăsat echipa în inferioritate într-un moment foarte important al meciului de la Sibiu, în urma a două proteste la adresa arbitrului Radu Petrescu. La emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al LPF a dezvăluit că i-ar fi dat lui Bîrligea o amendă de 100.000 de euro pentru acest comportament.
„Fotbalist bunicel, dar prea plin de el. I-a zis bine Becali ce i-a zis. Eu nu prea sunt de acord cu multe vorbe de-ale lui, dar acum i-a zis bine. Dar îi zic lui Gigi: performanță nu se mai face cu bâta și cu amenzi. Se face mângâindu-l. De-aia face Chivu treabă la Inter. De-aia spun și că Mutu este ca o mănușă pentru Universitatea Craiova. Uitați ce se întâmplă. Aduce antrenor străin și termină în primele trei locuri. Dacă-l aduce pe Mutu, ia titlul.
Înseamnă că nu te țin nervii, că nu ești de mare calibru. Nu ești de Inter Milano. N-ai văzut ce comportament are Chivu? Trec toți pe lângă el, îi mângâie pe toți. Nu se dă în spectacol. Gigi trebuia să-i dea 100.000 de euro amendă lui Bîrligea, altfel nu se învață minte. Bine i-a făcut! Ce, ai personalitate în tâmpenie? În prostii!? Să mă nenorocești pe mine? Eu îți dau ție 20-25 de mii pe lună și tu-mi scoți mie milioane din buzunar? Sunt banii lui, e politica lui, numai că asta cu biciul nu mai merge azi.
Meme este cum sunt eu cu fiul meu. Eu sunt cu bâta, el e cu mângâiatul. Eu dau în ei, îi dau afară, el vine și-i adună și le vorbește frumos. Știi când ești tare? Când ai echipă tare în spate. Nu poți să fii mare conducător fără o echipă puternică lângă tine. Dar pentru asta trebuie să știi să-ți alegi oamenii sau să ți-i construiești. Eu am oameni care lucrează la mine de 34 de ani, de 28 de ani, de 27 de ani…”, a spus Mitică Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.
La cald, imediat după partidă, Gigi Becali a dezvăluit că are în cap două măsuri pentru a-l penaliza pe Daniel Bîrligea pentru comportamentul său neadecvat și lipsa de respect la adresa arbitrului, cât și la adresa colegilor săi.
Omul de afaceri a vrut să-i dea o amendă de 20.000 de euro și să nu-l lase să se întoarcă la București cu autocarul echipei, alături de colegii săi, ci singur, cu o altă mașină. După intervenția lui Mihai Stoica, Gigi Becali a renunțat la aceste lucruri, însă în direct la FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit că aceasta va fi ultima dată când acceptă așa ceva.
Începând cu următorul meci, niciunul dintre jucători nu va mai avea voie să protesteze, iar printre vizați se află și Darius Olaru, Florin Tănase și Alexandru Pantea.