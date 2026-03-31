Daniel Bîrligea, autogol la ultimul meci al lui Mircea Lucescu la echipa națională. Ghinion pentru atacantul de la FCSB. Video

Partida amicală de la Bratislava dintre Slovacia și România a început cum nu se poate mai prost pentru echipa națională. Venit în sprijinul apărării, Daniel Bîrligea și-a marcat un autogol în chiar ultimul joc al lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer.
Întâlnirea dintre cele două formații care au ratat calificarea la Cupa Mondială a început cu dominarea slovacilor, iar Ionuț Radu a avut o primă intervenție și a respins în corner o minge șutată periculos de Lukas Haraslin.
Era minutul 7 când lovitura de colț a fost executată de Laszlo Benes, care a centrat pe colțul scurt pentru David Hanco. Fundașul lui Atletico Madrid s-a desprins foarte ușor din marcajul lui Nicușor Bancu și a reluat cu capul din 6 metri.
Din nefericire pentru ”tricolori”, balonul l-a lovit în piept pe Daniel Bîrligea și a intrat în poartă, lăsându-l fără replică pe Ionuț Radu. Astfel s-a deschis scorul în meciul amical de la Bratislava. Vezi video
Față de partida pierdută cu Turcia, în semifinalele barajului pe calificarea la Cupa Mondială, în echipa de start a României pentru duelul cu Slovacia s-au făcut patru schimbări. Printre titulari și-au făcut apariția Virgil Ghiță, Florin Tănase, Nicolae Stanciu și Ștefan Baiaram, aceștia luându-le locul lui Andrei Burcă, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.
Este exact primul ”11” pe care l-a anunțat Horia Ivanovici cu o zi în urmă la emisiunea FANATIK SUPERLIGA: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, Dragomir, Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram.
Selecționerul reprezentativei României și-a anunțat plecarea după ratarea calificării la Cupa Mondială, însă el nu a putut fi prezent pe banca tehnică nici la amicalul cu Slovacia. Lui Lucescu i s-a făcut rău în cantonament, a primit îngrijiri din partea staff-ului medical și a fost transportat de urgență la spital, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
Starea de sănătate a tehnicianului s-a îmbunătățit dar medicii de la Spitalul Universitar din București l-au supus unei intervenții chirurgicale și i s-a montat un defibrilator. ”Il Luce” este în continuare la terapie intensivă și, din informațiile FANATIK, va trebui să mai rămână cel puțin două zile în spital.
Mai mult, FANATIK a aflat că Mircea Lucescu i-a informat pe doctori că vrea să vadă la televizor meciul amical cu Slovacia, însă aceștia i-au interzis acest lucru. ”Cum adică să nu mă uit la meci?!”, a fost reacția selecționerului.