Daniel Bîrligea, autogol la ultimul meci al lui Mircea Lucescu la echipa națională. Ghinion pentru atacantul de la FCSB. Video

Partida amicală de la Bratislava dintre Slovacia și România a început cum nu se poate mai prost pentru echipa națională. Venit în sprijinul apărării, Daniel Bîrligea și-a marcat un autogol în chiar ultimul joc al lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer.

Autogol al lui Daniel Bîrligea la echipa națională

care au ratat calificarea la Cupa Mondială a început cu dominarea slovacilor, iar Ionuț Radu a avut o primă intervenție și a respins în corner o minge șutată periculos de Lukas Haraslin.

Era minutul 7 când lovitura de colț a fost executată de Laszlo Benes, care a centrat pe colțul scurt pentru David Hanco. Fundașul lui Atletico Madrid s-a desprins foarte ușor din marcajul lui Nicușor Bancu și a reluat cu capul din 6 metri.

Din nefericire pentru ”tricolori”, balonul l-a lovit în piept pe Daniel Bîrligea și a intrat în poartă, lăsându-l fără replică pe Ionuț Radu. Astfel s-a deschis scorul în meciul amical de la Bratislava.

În ce formulă de echipă joacă România

Față de partida pierdută cu Turcia, în semifinalele barajului pe calificarea la Cupa Mondială, în echipa de start a României pentru duelul cu Slovacia s-au făcut patru schimbări. Printre titulari și-au făcut apariția Virgil Ghiță, Florin Tănase, Nicolae Stanciu și Ștefan Baiaram, aceștia luându-le locul lui Andrei Burcă, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.

Este exact cu o zi în urmă la emisiunea FANATIK SUPERLIGA: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, Dragomir, Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram.

Mircea Lucescu, absent la ultimul meci pe banca naționalei

Selecționerul reprezentativei României și-a anunțat plecarea după ratarea calificării la Cupa Mondială, însă el nu a putut fi prezent pe banca tehnică nici la amicalul cu Slovacia. Lui Lucescu i s-a făcut rău în cantonament, a primit îngrijiri din partea staff-ului medical și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Starea de sănătate a tehnicianului s-a îmbunătățit dar medicii de la Spitalul Universitar din București l-au supus unei intervenții chirurgicale și i s-a montat un defibrilator. ”Il Luce” este în continuare la terapie intensivă și, din informațiile FANATIK, va trebui să mai rămână cel puțin două zile în spital.

Mai mult, FANATIK a aflat că Mircea Lucescu i-a informat pe doctori că vrea să vadă la televizor meciul amical cu Slovacia, însă a . ”Cum adică să nu mă uit la meci?!”, a fost reacția selecționerului.