Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”

Daniel Bîrligea va fi luat la întrebări imediat cum ajunge în cantonamentul echipei naționale. Ce se întâmplă cu atacantul lui FCSB după ce a luat două cartonașe galbene pentru proteste în mai puțin de 5 minute
Ciprian Păvăleanu
11.11.2025 | 13:32
Daniel Birligea bagat in sedinta la echipa nationala dupa eliminarea stupida din Hermannstadt FCSB Ba ce a fost in mintea ta
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Bîrligea va avea o discuție serioasă cu oficialii FRF după gesturile din meciul Hermannstadt - FCSB 3-3. Foto: Colaj FANATIK
Daniel Bîrligea a fost antagonistul meciului Hermannstadt – FCSB 3-3 de luni seară. Atacantul campioanei a luat două cartonașe galbene după proteste vehemente și sfidarea arbitrului, iar echipa sa a pierdut două puncte importante. Vârful de atac va fi băgat în ședință la echipa națională pentru aceste gesturi.

Daniel Bîrligea, discuții cu conducerea FRF. Ce îl așteaptă la echipa națională

FCSB a pierdut șansa de a rămâne aproape de locurile de play-off, însă a făcut doar un egal la Sibiu. În acest moment, campioana ultimelor două sezoane se află la 5 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța, cu 14 etape rămase de jucat.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță, oficial al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit că va vrea să aibă o discuție serioasă cu Daniel Bîrligea pe baza a ceea ce s-a întâmplat în ultimul meci de campionat: „Inexplicabil(n.r. – gestul lui Bîrligea). O să mă duc în cantonamentul echipei naționale și o să vorbesc cu el. O să-l întreb: Băi, ce a fost în mintea ta? Mie-mi place mult acest băiat. Este inexplicabil să faci aceste gesturi. Nu era un moment extraordinar al jocului, dacă mai rămâi și în 10 oameni…”, a spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Marius Șumudică despre eliminarea lui Daniel Bîrligea

Marius Șumudică a fost atacant de meserie și știe ce frustrări poți aduna atunci când nu reușești să marchezi și mai ales atunci când un gol îți este anulat, așa cum i-a fost lui Bîrligea, însă, cu toate acestea, fostul antrenor și jucător de la Rapid nu l-a absolvit pe atacantul lui FCSB de gesturile sale, mai ales că Radu Petrescu l-a iertat în primă fază:

„Trebuie eliminat de la primul gest pe care l-a făcut, nu de la al doilea. Când ridică mâna, trebuia eliminat imediat. L-a lăsat în pace și totuși el continuă. Marcase, i-au anulat golul. Îl înțeleg. Și eu am jucat atacant, dar e prea mult. Sunt momente la FCSB când unii jucători pot face orice, dar uite că Radu Petrescu a întors foaia. El și la al doilea galben, face un fault inexplicabil. De ce faci duelul acela când tu nu ai nicio șansă să câștigi duelul aerian?

Sunt lucruri care trebuie văzute cu ochiul antrenorului. În momentul în care el se duce și face acel bodycheck, când nu are nicio șansă să câștige, apoi îl întrebi pe arbitru: „Ăsta e fault?”. Păi este fault de la kilometrul 50, cum dacă e fault?”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Cum și-a dorit Gigi Becali să-l pedepsească pe Daniel Bîrligea pentru gestul său

După ce și-a lăsat echipa în 10 oameni într-un moment foarte important, Gigi Becali a vrut să-l pedepsească aspru pe Daniel Bîrligea, însă Mihai Stoica a încercat să fie scut în jurul atacantului, deși a fost extrem de dezamăgit de comportamentul său.

Patronul lui FCSB și-a dorit să-l amendeze cu o sumă uriașă pe Daniel Bîrligea. Omul de afaceri l-a amenințat pe atacant că îi va tăia 10% din salariu, adică o penalizare de 20.000 de euro. Un alt lucru pe care Gigi Becali l-a propus, însă nu s-a întâmplat, a fost ca vârful de atac să se întoarcă la București cu o mașină separată de autocarul echipei.

FRF IL BAGA IN SEDINTA pe Daniel Birligea dupa ELIMINAREA din Hermannstadt - FCSB 3-3

