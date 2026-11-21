ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea și logodnica sa, Antonia Salanță au sărbătorit 3 ani de relație. Iată care este, de fapt, cadoul special pe care jucătorul de fotbal l-a achiziționat pentru frumoasa șatenă. Tânăra a dezvăluit despre ce este vorba.

Darul primit de Antonia Salanță de la iubitul ei, Daniel Bîrligea

După perioada petrecută la naționala României, pentru meciurile din Nations League, . Fotbalistul a primit o veste excelentă de la clubul pentru care joacă acum. Jurnaliștii italieni au dezvăluit că reprezentanții de la Frosinone au decis să fie titluar pentru următorul meci.

ADVERTISEMENT

Așadar, se va afla pe stadionul San Siro încă din primele minute ale partidei cu AC Milan, din etapa a 12-a din Serie A. Acesta nu este singurul moment de care se bucură românul. Jucătorul traversează o perioadă extraordinară și în planul amoros. Iubita sa, Antonia Salanță, a făcut dezvăluirea pe rețelele de socializare.

La scurtă vreme după ce a spus că este o mare , frumoasa șatenă a recurs la o nouă mărturie. Au trecut 3 ani de când formează un cuplu cu celebrul sportiv. Cei doi au sărbătorit această dată importantă pentru povestea lor de dragoste într-o locație exclusivistă și foarte specială.

ADVERTISEMENT

Cuplul a savurat o cină romantică într-un restaurant din cartierul Monti din Roma. Locația este un spațiu care îmbină mâncarea cu o grădină superbă, dar și cu o zonă de wellness și o piscină în aer liber. De asemenea, are spații dedicate iubitorilor de muzică sau celor care adoră atmosfera de club. Locația se găsește în apropierea unor obiective turistice importante, Daniel Bîrligea alegând cu mare grijă acest loc pentru a se bucura de momente frumoase alături de logodnica sa. Antonia Salanță a fost, cu siguranță, cucerită de alegerea iubitului ei, care i-a oferit și un cadou. Pe lângă buchetul impresionant de trandafiri roșii i-a înmânat și o cutie în care se află o bijuterie de la un brand francez foarte renumit. Șatena nu a dezvăluit despre ce este vorba, preferând să fie discretă în această privință.

ADVERTISEMENT

Cum s-a îmbrăcat Antonia Salanță pentru a marca aniversarea cu Daniel Bîrligea

Viitoarea soție a lui Daniel Bîrligea a fost în centrul atenției la aniversarea de 3 ani de relație cu celebrul fotbalist. Antonia Salanță a optat pentru o pereche de pantaloni lejeri, cu talie înaltă, dar eleganți care i-au oferit un aspect fluid și modern datorită croielii. Aceștia au fost asortați cromatic cu un blazer alb cu mâneci lungi, umeri ușor structurați și cu un decolteu adânc în V. Partea de sus i-a lăsat la vedere abdomentul datorită închiderii cu două șireturi lungi, legate prin funde la nivelul bustului. Outfit-ul a fost completat discret cu un lănțișor fin la baza gâtului, accentul fiind păstrat în felul acesta pe costum. Părul lung a fost lăsat liber pe spate cu câteva bucle lejere și foarte rafinate. Ce-i drept, șatena are bun gust, fiind de meserie designer vestimentar.

ADVERTISEMENT

Tânăra a absolvit una dintre cele mai prestigioase instituții din Milano. A terminat studiile de la Istituto Marangoni în urmă cu un an, iar de atunci se concentreze pe activitatea sa. În urmă cu 2 ani a acceptat provocarea venită de la Moșu Gardens din Cluj-Napoca, iar acum se mândrește cu rezultatele pe care le vede în locație.

Resortul este construit pe locul fostei Colonii Tarnița de către Nobirama. Proiectul este unul amplu și include o sală de evenimente modernă și elegantă, care a avut deschiderea oficială la sfârșitul lunii octombrie 2026. Antonia Salanță a fost prezentă la inaugurare, în timp ce Daniel Bîrligea i-a transmis felicitări în mediul virtual.