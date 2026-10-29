Daniel Bîrligea, cea mai mare notă după dubla din Frosinone – Lecce! A intrat pe teren abia în minutul 70

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce notă a primit Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

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de la transferul în Italia, la Frosinone. S-a întâmplat în meciul jucat joi seară de această echipă pe teren propriu contra celor de la Lecce în cadrul etapei cu numărul 9 din Serie A. Formația atacantului român a câștigat extrem de clar, scor 5-1.

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

a fost rezervă și a intrat pe teren în minutul 70 în locul golgheterului Raimondo, cel care punctase de asemenea anterior. După doar două minute, fostul fotbalist de la FCSB a reușit să „spargă gheața” în sfârșit în Italia și să înscrie primul său gol pentru Frosinone. În prelungiri, a „recidivat” și a stabilit scorul final în prelungiri.

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La final, în ancheta realizată în acest sens de către jurnaliștii italieni de la , internaționalul român a primit cea mai mare notă dintre jucătorii intrați pe teren în acest meci, respectiv 8, la egalitate cu coechipierii Calo și Kvernadze și peste vedeta Raimondo, notat cu 7.5. Antrenorul Alvini a primit nota 9. „Intră pe teren și după doar două minute marchează primul său gol în Serie A. De asemenea, înscrie al doilea gol pe final”, au notat jurnaliștii italieni despre Daniel Bîrligea.