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Daniel Bîrligea, cea mai mare notă după dubla din Frosinone – Lecce! A intrat pe teren abia în minutul 70

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2026 | 22:09
Daniel Birligea cea mai mare nota dupa dubla din Frosinone Lecce A intrat pe teren abia in minutul 70
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Daniel Bîrligea, cea mai mare notă după dubla din Frosinone - Lecce. Foto: Profimedia
Daniel Bîrligea, în centrul atenției tuturor în Italia după dubla semnată în Frosinone - Lecce 5-1! Ce notă a primit internaționalul român după această prestație
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a marcat primele sale goluri de la transferul în Italia, la Frosinone. S-a întâmplat în meciul jucat joi seară de această echipă pe teren propriu contra celor de la Lecce în cadrul etapei cu numărul 9 din Serie A. Formația atacantului român a câștigat extrem de clar, scor 5-1.

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

Bîrligea a fost rezervă și a intrat pe teren în minutul 70 în locul golgheterului Raimondo, cel care punctase de asemenea anterior. După doar două minute, fostul fotbalist de la FCSB a reușit să „spargă gheața” în sfârșit în Italia și să înscrie primul său gol pentru Frosinone. În prelungiri, a „recidivat” și a stabilit scorul final în prelungiri.

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La final, în ancheta realizată în acest sens de către jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com, internaționalul român a primit cea mai mare notă dintre jucătorii intrați pe teren în acest meci, respectiv 8, la egalitate cu coechipierii Calo și Kvernadze și peste vedeta Raimondo, notat cu 7.5. Antrenorul Alvini a primit nota 9. „Intră pe teren și după doar două minute marchează primul său gol în Serie A. De asemenea, înscrie al doilea gol pe final”, au notat jurnaliștii italieni despre Daniel Bîrligea.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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