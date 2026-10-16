Daniel Bîrligea, condamnat să fie rezervă la Frosinone! Rivalul său pe post, hattrick de senzație în ultima etapă

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. Deși a intrat în teren în minutul 90, meciul i-a îngreunat drumul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) către un loc în primul ”11” al nou-promovatei.

Antonio Raimondo îi face viața grea lui Bîrligea la Frosinone: Hattrick împotriva lui Sassuolo

Atacantul român a revenit la Frosinone după accidentare și a fost inclus pe foaia de joc. Totuși, Massimiliano Alvini a folosit o formație cu un singur atacant, iar acela a fost Antonio Raimondo. Daniel Bîrligea a fost lăsat pe banca de rezerve, urmând să fie introdus pe parcursul partidei. Planurile au fost date peste cap chiar de competitorul său direct.

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Antonio Raimondo a fost descris perfect de jurnaliștii de la : ”Mereu la locul potrivit și la momentul potrivit”. Atacantul a marcat 3 goluri în poarta lui Sassuolo, într-un interval de 21 de minute, securizând victoria lui Frosinone. Cum italianul a ”strălucit”, Massimiliano Alvini a amânat revenirea lui Daniel Bîrligea pe teren. ”Tricolorul” a încercat să își pună amprenta asupra jocului în cele 5 minute în care a evoluat. A avut o situație importantă în fața porții, dar a tras pe lângă buturile apărate de Arijanet Muric. Totuși, faza a fost anulată pe motiv de offside.

La finalul partidei, a apreciat prestația lui Antonio Raimondo, titrând: ”Frosinone și Raimondo, sunteți o minune!”. Nota primită de fostul internațional de tineret este una uluitoare: 8.8, potrivit . La polul opus, Daniel Bîrligea a jucat prea puțin pentru a i se putea analiza prestația.

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Antonio Raimondo este peste Bîrligea la toate capitolele

Massimiliano Alvini are de ales între cei doi: Antonio Raimondo – un atacant promițător pentru viitorul fotbalului italian, care se descurcă fără probleme în fața porții – și Daniel Bîrligea, atacantul venit sub formă de împrumut de la FCSB și care nu a mai punctat de la mijlocul lunii august, contra lui Botoșani, 3-2. Dacă diferența ar putea părea vagă momentan, cifrele celor doi atacanți demonstrează contrariul.

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Daniel Bîrligea a strâns 12 partide în toate competițiile, contorizând și meciurile jucate pentru FCSB în debutul acestei stagiuni. Românul a marcat 3 goluri în acest interval, adică echivalentul numărului de reușite ale lui Antonio Raimondo dintr-o singură seară. Dacă analizăm toate evoluțiile vârfului italian, acesta a marcat 8 goluri din tot atâtea meciuri (de 2.6 ori mai mult decât a înscris Bîrligea). Comparând frecvența reușitelor celor doi, diferența este covârșitoare:

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0.21 goluri per meci a marcat Daniel Bîrligea în acest sezon

per meci a marcat Daniel Bîrligea în acest sezon 1 gol per meci a înscris Antonio Raimondo

Statisticile determină și diferența valorii de piață a atacanților lui Frosinone. Antonio Raimondo se apropie de o cotă aproape dublă față de român: 7 milioane de euro, comparativ cu 4.5 milioane de euro, arată . Deși Raimondo nu are meciuri pentru prima reprezentativă a țării sale cum are Daniel Bîrligea, este un atacant mult mai eficient.

Mai mult, românul ar trebui să se teamă și de Tomas Bobcek, atacantul nou-venit pe Benito Stirpe. Vârful slovac nu a reușit, momentan, să înscrie pentru formația italiană, dar a înregistrat cifre senzaționale în stagiunea precedentă: 21 de goluri marcate în 33 de partide. Conducerea lui Frosinone îi va oferi încredere lui Bobcek. Pentru transferul său au investit 10.7 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai mult decât cota sa de piață.

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Daniel Bîrligea ar putea rămâne la Frosinone

Atacantul naționalei . Înțelegerea dintre cele două cluburi prevede un transfer definitiv în cazul în care Frosinone se va salva de la retrogradare. Astfel, cum echipa se află, momentan, pe locul 5 în campionat, picajul în eșalonul secund ar fi un dezastru pentru trupa de pe Benito Stirpe.

Frosinone a virat 1.5 milioane de euro în conturile lui FCSB în momentul în care împrumutul a fost realizat. Pentru a beneficia definitiv de serviciile ”tricolorului” italienii o să fie nevoiți să mai scoată din buzunar încă 3.5 milioane de euro.