Daniel Bîrligea, contract bombă la Frosinone! Ce scrie, de fapt, în acte: 5 milioane de euro, apoi jucătorul revine la FCSB!

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Daniel Bîrligea ar putea reveni la FCSB mai repede decât se aștepta, iar Gigi Becali a făcut o dezvăluire spectaculoasă despre înțelegerea cu Frosinone. Patronul campioanei României a explicat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cum au fost negociate actele și ce variante are clubul în funcție de parcursul formației italiene. Becali a povestit inclusiv ce i-a cerut lui Valeriu Argăseală să introducă în contract și de ce a vrut să se asigure că FCSB nu pierde controlul asupra situației atacantului.

Gigi Becali a dezvăluit ce a pregătit în contractul lui Bîrligea cu Frosinone

Gigi Becali susține că înțelegerea pentru Daniel Bîrligea a fost construită astfel încât FCSB să aibă mai multe variante la finalul perioadei petrecute de atacant în Italia. Patronul campioanei României a explicat că a discutat personal cu oamenii din club despre clauzele care trebuiau introduse în actele transferului.

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„Dacă n-a mai jucat așa mult, nu se mai lipește mingea de el, nu se mai magnetizează mingea. Nu mai poate chiar așa. Aleargă el, da, dar nu mai are dexteritatea aia. Se mai poate întoarce Bîrligea aici. Trebuie să-mi dea mie Frosinone banii ăia, 5 milioane și să mi-l dea și pe jucător (n.r. râde). I-am zis lui Argăseală să facă actele așa, nu mă interesează dacă îl cumpără, dacă nu-l cumpără“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Becali a explicat apoi scenariul prevăzut în și momentul în care FCSB ar urma să primească banii. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit și termenul pe care l-a stabilit pentru plata sumei: „Rămân în Divizie, nu retrogradează, mie îmi dau banii, 5 milioane. Așa sunt făcute actele. Le-am zis că în 30 de zile în momentul când au rămas în Serie A, banii să fie în cont la noi. Dacă vor, apoi, să cumpere jucătorul, să facă opțiunea, dacă nu, să nu-l ia“.

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Becali a păstrat și varianta prin care Bîrligea revine la FCSB

și în cazul în care italienii nu vor decide să păstreze definitiv atacantul. Becali spune că a insistat ca această situație să fie prevăzută clar în contract.

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„Îmi dă 3.5 milioane, cât o să mai aibă datorie și pot să zică că nu le place jucătorul, să-l luăm înapoi. Eu am făcut cu Bîrligea contract pe încă un an. Când vin avocații la mine, îi pun să citească toate clauzele principale și le-am zis să mai adauge asta“, a încheiat patronul FCSB.