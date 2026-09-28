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Apelativul folosit de Bîrligea pentru Gică Hagi a stârnit hohote de râs: „Ce-o fi vrut să zică?”. Atacantul a fost critic în urma jocului din România – Bosnia 2-4: „Am jucat prost toți”

Discursul lui Daniel Bîrligea a fost unul critic după prestația naționalei României din meciul cu Bosnia. Apelativul pe care l-a folosit pentru Gică Hagi i-a făcut să râdă pe Adi Mutu și Gică Popescu
Ciprian Păvăleanu
29.09.2026 | 01:15
Apelativul folosit de Birligea pentru Gica Hagi a starnit hohote de ras Ceo fi vrut sa zica Atacantul a fost critic in urma jocului din Romania Bosnia 24 Am jucat prost toti
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Declarațiile lui Daniel Bîrligea au stârnit râsete în studio. Foto Mihai-Antonio Vasile / Colaj FANATIK
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a înscris în meciul România – Bosnia 2-4, însă nu a fost destul pentru ca „tricolorii” lui Gică Hagi să obțină un rezultat pozitiv. La finalul meciului, atacantul lui Frosinone a fost critic cu privire la jocul prestat atât de el, cât și de colegii săi, iar felul în care a vorbit despre Gică Hagi a stârnit râsetele lui Adrian Mutu și Gică Popescu, aflați în studio.

Daniel Bîrligea, discurs critic după România – Bosnia 2-4

La finalul partidei din UEFA Nations League, Daniel Bîrligea a insistat pe faptul că „tricolorii” nu au dat tot ce au putut, nu au fost concentrați și au jucat foarte slab. Deși a marcat, atacantul lui Frosinone nu se poate bucura în totalitate de reușita sa și speră ca în viitor echipa să alerge mai mult pentru a obține puncte, lucru care în această seară, în opinia sa, nu s-a întâmplat.

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„E un rezultat trist, trebuia să luptăm mai mult, să aducem mai mult mingea în față. Înainte de toate, trebuia să ne apărăm mai bine. Au pregătit meciul mai bine, noi nu am fost atât de focusați. Trebuia să ne gândim la cum să-i blocăm, să dăm totul. Din păcate nu cred că am dat totul.

 Nu putem spune că e vorba despre greșeala unui singur jucător. E greșeala echipei, ne asumăm cu toții, am jucat prost. A fost un meci greu, urât, trebuie să muncim mai mult. Dacă pierzi la această diferență, trebuie să îți asumi, să vezi unde ai greșit, ce trebuie făcut.

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Mai sunt patru meciuri, trebuie să luptăm, mai sunt 12 puncte în joc, nu e nimic pierdut. Trebuie să schimbăm ceva, să facem un mare pas în față. Orice echipă poate fi bătută cu atitudinea corectă, cu luptă, cu mentalitatea bună. Trebuie să alergăm, să vrem victoriile. Acest gol mă ajută, îmi dă moral. Trebuia să dau patru ca să fie bine. Personal, vreau să continui așa, să ajut echipa. Acum, trebuie să aducem mai multe mingi în careu, să avem mai multe ocazii”, a spus Daniel Bîrligea la Antena 1.

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Apelativul pe care Daniel Bîrligea l-a folosit la adresa lui Gică Hagi

Inevitabil, Daniel Bîrligea a vorbit și despre alegerea lui Gică Hagi de a schimba 9 fotbaliști din formula de start a meciului cu Suedia. Fostul fotbalist al FCSB a explicat că este destul de greu pentru „tricolori” să joace din trei în trei zile, iar că alegerile pentru primul „11” aparțin în totalitate „domnului”.

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„Trebuie să experimentăm toți jucătorii, e greu să joci din trei în trei zile. Sunt alegerile domnului (n.r. – Gică Hagi), le-a gândit înainte să le facă. Suntem toți jucători de națională. Dacă suntem aici, avem acel ceva, trebuie doar să muncim mai mult. Ne pregătim cu toții, putem ajunge în primul 11. Trebuie să fim focusați”, a mai spus Bîrligea.

Apelativul pe care atacantul l-a folosit pentru selecționerul Gică Hagi i-a făcut să râdă pe Adrian Mutu și Gică Popescu, prezenți în studioul de la finalul meciului, întrucât modul în care a spus-o a sunat ca o referință la divinitate: „Mi-a plăcut aia cu «alegerile Domnului»! Oare ce-o fi vrut să zică (n.r. – râde)”, a spus Adrian Mutu.

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Alex Cicâldău, încredere totală în Gică Hagi

Cicâldău, unul dintre fotbaliștii crescuți de Gică Hagi la Academia Viitorului Constanța, are încredere în selecționerul naționalei, chiar dacă planul său va avea nevoie de mai mult timp pentru a da roade. Fotbalistul campioanei României nu a avut o explicație clară cu privire la jocul slab de luni seară.

„Prea multe nu sunt de zis. Trebuie să revedem meciul și să analizăm bine ce am făcut greșit. Nu știu ce nu a mers. Ne-am dorit să câștigăm, dar, din păcate, scorul a fost o problemă. Eu sunt sigur că vom reuși să jucăm cum cere dânsul, vom pune în aplicare toate planurile tactice. Am pierdut cu 2-4, cred că golul meu e mai puțin important în această seară”, a spus Alex Cicâldău pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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