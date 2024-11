Daniel Bîrligea, criticat și amenințat în premieră de Gigi Becali: „Tu, atacant, nu ai nicio ocazie? Să-ți fie frică!”

, Universitatea Craiova – FCSB 1-1. Patronul campioanei României s-a luat de Bîrligea după ce l-a schimbat.

Gigi Becali, avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Trebuie să aibă și el disperare”

Gigi Becali l-a „urecheat” public pe Daniel Bîrligea : „N-avea realizări. N-ai văzut…. Edjouma trebuia să dea două, cu capul din trei metri. Pe urmă a mai avut iar și a dat în blocaj.

Patronul FCSB și-a continuat tirul la adresa jucătorului: „Am zis de Bîrligea că nu credeam că e atât de bun. Acum îi spun și lui: ‘Trebuie să aibă și el tot disperare’. Trebuie să alerge mult, să fie mai concentrat.

Adică nu trebuie să joace din mare talent, cum sunt unii mari atacanți, vin la primire, pac-pac o deviază. O deviază dar ăia au mare tehnică de o deviază unde trebuie, că sunt specialiști în gleznă. Au gleznă de gleznă. Băi, tu aleargă dacă vrei să fii mare. Păi dacă n-are gleznă ce trebuie să facă?”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali îi dă lecții lui Daniel Bîrligea: „Aleargă, aleargă, aleargă, aleargă… Nu mi-a plăcut”

Gigi Becali are și un sfat pentru Daniel Bîrligea: „Aleargă, aleargă, aleargă, aleargă… De-aia am zis că nu credeam că e așa bun. Aseară nu mi-a plăcut. Nicio realizare, nimic. Nicio realizare! Nu l-am mai văzut deloc când am jucat cu om în plus pe teren.

A avut o singură fază și atât. Dacă tu, atacant, n-ai o ocazie de gol? Bun, am ratat, dar nu te-ai întâlnit cu mingea. Să joace cu frică. La fotbal trebuie să îți fie frică. Orice fotbalist trebuie să îi fie frică că fluieră arbitrul după 45.

La asta să se gândească. Ce fac eu atunci? Ca la mântuire. Cum mă voi afla eu la judecată? Așa vine și sfârșitul jocului. Ca atare, trebuie să mă străduiesc. Eu așa cred și asta e filosofia vieții mele”.

Vrea să îi aducă un concurent lui Bîrligea: „El acuma știe că nu are niciun fel de problemă”

Gigi Becali e gata să mai aducă în iarnă un atacant: „Bă, trebuie să pun presiune. El acuma știe că nu are niciun fel de problemă, numai el joacă fără probleme. Hai să îl vezi pe Bîrligea când vrea el.

Când? Joi. Să vezi ce va juca Bîrligea joi. Aseară n-a jucat ce va juca joi. Ce înseamnă? Înseamnă dat puterea, război. Înțelegi?”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Gigi Becali, primele critici pentru Daniel Bîrligea