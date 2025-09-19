Sport

Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Trebuie să ne câștigăm meciurile de la retrogradare. Ne credem prea campioni”

Daniel Bîrligea, devastat la flash-interviu după un nou eșec usturător. Ce a declarat atacantul FCSB după înfrângerea cu FC Botoșani
Ciprian Păvăleanu
19.09.2025 | 23:10
Daniel Birligea cu lacrimi in ochi dupa FC Botosani FCSB 31 Trebuie sa ne castigam meciurile de la retrogradare Ne credem prea campioni
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea a părut deznădăjduit la flash-interviul de la finalul partidei cu FC Botoșani. Foto: Sportpictures.eu

FCSB a deschis scorul la FC Botoșani și părea că se îndreaptă, în sfârșit, către o victorie, însă jocul lor a devenit, inexplicabil, extrem de haotic. Trupa lui Leo Grozavu s-a impus cu 3-1, iar Daniel Bîrligea s-a prezentat la flash-interviu cu ochii în lacrimi.

Daniel Bîrligea, devastat după o nouă înfrângere în campionat: „Ne credem prea campioni”

Fotbaliștii campioanei ultimelor două sezoane nu găsesc explicația pentru rezultatele extrem de slabe din cele 10 etape disputate până acum în SuperLiga României. „Roș-albaștrii” au adunat doar 7 puncte din 30 posibile, iar situația devine de-a dreptul alarmantă.

Atacantul lui FCSB, Daniel Bîrligea, a părut extrem de afectat la flash-interviu de rezultatul obținut vineri seară: „Este greu de comentat în aceste momente, nu știu exact ce avem sau ce putem face, dar sigur trebuie să facem ceva pentru că așa nu ajungem nicăieri. Trebuie să facem ceva în plus. Nu zic că nu facem, dar trebuie să facem ceva în plus.

În a doua repriză ne-am relaxat, nu am mai încercat să jucăm, nu ne-am mai ieșit nimic. Adversarii au avut un ritm bun și au făcut tot ce trebuia să câștige meciul. Îi felicităm, altceva nu am de zis.

Momentan ne gândim să câștigăm meciurile de retrogradare, titlul este departe. Nimic nu este imposibil până nu se joacă toate meciurile, dar trebuie să ne gândim la noi, nu la ceilalți. Poate în Europa vom avea altă concentrare. Este ceva cu campionatul… poate ne credem prea campioni în fața celorlalte echipe”, a declarat Daniel Bîrligea, la flash-interviu, conform Digi Sport.

FCSB și-a depășit deja numărul de înfrângeri din sezonul trecut

Vineri seară, FCSB a atins o bornă negativă incredibilă. În urma înfrângerii de la FC Botoșani, campioana en-titre a ajuns la a cincea înfrângere din acest sezon, după doar 10 etape de campionat.

Odată cu acest lucru, „roș-albaștrii” au depășit deja numărul de înfrângeri pe care le-au suferit în sezonul trecut. Echipa antrenată de Elias Charalambous a fost învinsă de doar 4 ori în sezonul regulat, în timp ce în play-off nu a suferit nicio înfrângere.

