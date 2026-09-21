Sport

Daniel Bîrligea, schimbare de look după plecarea de la FCSB! Cum s-a prezentat în cantonamentul naționalei lui Gică Hagi. Foto

Daniel Bîrligea și-a schimbat look-ul după ce a plecat de la FCSB la Frosinone. Atacantul a atras atenția tuturor atunci când și-a făcut apariția la reunirea echipei naționale la Mogoșoaia.
Flaviu Popa
21.09.2026 | 23:06
Daniel Birligea schimbare de look dupa plecarea de la FCSB Cum sa prezentat in cantonamentul nationalei lui Gica Hagi Foto
SPECIAL FANATIK
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Daniel Bîrligea are un nou look. Foto: FANATIK - Renato Anghelescu
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Daniel Bîrligea este un alt om după ce a plecat de la FCSB la Frosinone. Cel puțin la nivel vizual, pentru că atacantul a decis să-și schimbe look-ul. Nu a trecut neobservat de zecile de fani care au dorit să facă poze cu el și să-i ceară autografe și, după cum se poate observa din fotografii, a avut mare succes.

Daniel Bîrligea și-a schimbat look-ul pentru primul meci al naționalei: atacantul s-a vopsit blond

Fotbalistul transferat de Frosinone a optat pentru un look „a la” Mihăilă, cu părul blond, o modă printre fotbaliștii din Europa în ultima perioadă. Suporterii naționalei nu au ratat ocazia și-au fotografiat în număr mare cu atacantul român. Pentru România vor urma patru meciuri de foc în Liga Națiunilor.

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Primul meci va fi cu Suedia în deplasare pe 25 septembrie, mai apoi cu Bosnia acasă pe 28 septembrie, Polonia în deplasare pe 2 octombrie și Suedia acasă pe 5 octombrie. Toate partidele se vor disputa de la ora 21:45.

Daniel Bîrligea va avea concurență serioasă pentru aceste meciuri în atacul echipei, pentru că selecționerul Gică Hagi i-a chemat la lot și pe Dennis Man (PSV, Olanda, 45/11), Darius Olaru (Saint-Gilloise, Belgia, 28/0), Olimpiu Moruțan (Rapid, 18/1), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia, 54/8), Florin Tănase (Omonia, Cipru, 28/5), Valentin Mihăilă (Rizespor, Turcia, 36/5), Denis Drăguș (FCSB, 28/7), Louis Munteanu (D.C. United, SUA, 6/3).

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Daniel Bîrligea le-a reproșat fanilor FCSB înainte să plece la Frosinone că nu încurajează echipa

Daniel Bîrligea a plecat de la FCSB neașteaptat, într-o perioadă în care părea tot mai dezamăgit de prestațiile sale. De altfel, după meciul cu FC Botoșani, câștigat de FCSB Cu 3-2, atacantul s-a dus spre suporteri și s-a certat cu aceștia, după care a plâns. La final de meci și-a explicat trăirile.

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„Mai multe s-au zis despre familiile noastre care nu ar trebui băgate în discuție. Momentele grele sunt și pentru noi și pentru suporteri. Nu ne doare în șezut că nu câștigăm. Sunt zile când îți dorești, dar nu ies chestiile cum trebuie. Aici se vede suporterul adevărat care te ajută să treci prin momentul acesta”, răbufnea Bîrligea în acel moment.

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Daniel Bîrligea are un nou look. Foto: FANATIK - Renato Anghelescu
Daniel Bîrligea are un nou look. Foto: FANATIK – Renato Anghelescu
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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