Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv

FCSB continuă lupta incendiară pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii. Duminică seară, la Galați, de la ora 20:00, campioana României dă piept cu Oțelul Galați în cadrul etapei cu numărul 26 din SuperLiga. FANATIK a aflat în exclusivitate cum arată echipa de start a roș-albaștrilor și ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea.
Cu o victorie la Galați, FCSB se va apropia de zona locurilor de play-off. Măcinată de accidentări, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a fost nevoită să efectueze o serie de modificări pentru duelul crucial împotriva echipei moldave.
Nu mai puțin de 4 schimbări a făcut staff-ul FCSB în vederea alcătuirii primului „11” pentru duelul cu Oțelul Galați. Crețu și Graovac ies din formula de start, la fel și Cisotti, dar și Thiam, ultimul fiind extrem de lăudat de Gigi Becali. Iată cum arată echipa de start a campioanei României:
Primul „11” al FCSB-ului la Galați: Popa – Pantea, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.
FCSB vine după un succes pe teren propriu cu FC Botoșani, însă bucureștenii au „plătit” pentru efortul depus pentru cele 3 puncte obținute. Campioana en-titre nu se va baza etapa aceasta pe jucători importanți precum Crețu, Graovac, Cisotti și Thiam.
În schimb, Pantea, Dawa, cel care a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, Baba Alhassan și Bîrligea, luat recent în colimator de Gigi Becali, intră în garnitura de start.
Echipa de start a FCSB-ului din etapa trecută: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam.