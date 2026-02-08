Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB continuă lupta incendiară pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii. Duminică seară, la Galați, de la ora 20:00, campioana României dă piept cu Oțelul Galați în cadrul etapei cu numărul 26 din SuperLiga. FANATIK a aflat în exclusivitate cum arată echipa de start a roș-albaștrilor și ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea.

Cum arată echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul Galați

Cu o victorie la Galați, FCSB se va apropia de zona locurilor de play-off. Măcinată de accidentări, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a fost nevoită să efectueze o serie de modificări pentru duelul crucial împotriva echipei moldave.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 4 schimbări a făcut staff-ul FCSB în vederea alcătuirii primului „11” pentru duelul cu Oțelul Galați. Crețu și Graovac ies din formula de start, la fel și Cisotti, dar și . Iată cum arată echipa de start a campioanei României:

Primul „11” al FCSB-ului la Galați: Popa – Pantea, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.

ADVERTISEMENT

FCSB face patru schimbări în echipa de start pentru meciul cu Oțelul

, însă bucureștenii au „plătit” pentru efortul depus pentru cele 3 puncte obținute. Campioana en-titre nu se va baza etapa aceasta pe jucători importanți precum Crețu, Graovac, Cisotti și Thiam.

ADVERTISEMENT

În schimb, Pantea, Dawa, , Baba Alhassan și Bîrligea, , intră în garnitura de start.

Echipa de start a FCSB-ului din etapa trecută: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam.

ADVERTISEMENT