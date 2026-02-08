Sport

Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv

Cum arată echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Oțelul de duminică seară. Fanatik a aflat în exclusivitate primul 11 al campioanei României.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
08.02.2026 | 14:29
Daniel Birligea decizie surpriza de ultima ora Cum arata primul 11 al FCSB la meciul cu Otelul Exclusiv
breaking news
Cum arată echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Oțelul Galați. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB continuă lupta incendiară pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii. Duminică seară, la Galați, de la ora 20:00, campioana României dă piept cu Oțelul Galați în cadrul etapei cu numărul 26 din SuperLiga. FANATIK a aflat în exclusivitate cum arată echipa de start a roș-albaștrilor și ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea.

Cum arată echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul Galați

Cu o victorie la Galați, FCSB se va apropia de zona locurilor de play-off. Măcinată de accidentări, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a fost nevoită să efectueze o serie de modificări pentru duelul crucial împotriva echipei moldave.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 4 schimbări a făcut staff-ul FCSB în vederea alcătuirii primului „11” pentru duelul cu Oțelul Galați. Crețu și Graovac ies din formula de start, la fel și Cisotti, dar și Thiam, ultimul fiind extrem de lăudat de Gigi Becali. Iată cum arată echipa de start a campioanei României:

Primul „11” al FCSB-ului la Galați: Popa – Pantea, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

FCSB face patru schimbări în echipa de start pentru meciul cu Oțelul

FCSB vine după un succes pe teren propriu cu FC Botoșani, însă bucureștenii au „plătit” pentru efortul depus pentru cele 3 puncte obținute. Campioana en-titre nu se va baza etapa aceasta pe jucători importanți precum Crețu, Graovac, Cisotti și Thiam.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei

În schimb, Pantea, Dawa, cel care a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, Baba Alhassan și Bîrligea, luat recent în colimator de Gigi Becali, intră în garnitura de start.

Echipa de start a FCSB-ului din etapa trecută: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam.

ADVERTISEMENT
  • 37 de puncte au atât FCSB cât și Oțelul înaintea jocului direct
  • 41 de puncte are CFR Cluj, ocupanta primului loc de play-off (6)
A venit „nota de plată”, după incidentele de la CFR Cluj – U...
Fanatik
A venit „nota de plată”, după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2!
Editorial Horia Ivanovici: „Bergodi și mama. Există lucruri mai importante în viață decât...
Fanatik
Editorial Horia Ivanovici: „Bergodi și mama. Există lucruri mai importante în viață decât fotbalul!”
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la...
Fanatik
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul...
iamsport.ro
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul a explodat când l-a auzit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!