Daniel Bîrligea, despre forma slabă a FCSB-ului în acest sezon: “Este o combinaţie de mentalitate şi încredere!”. Mesaj dur pentru cei care îi scot pe roş-albaştri din lupta pentru titlu

După două sezoane în care a cucerit titlul în Superliga, FCSB traversează o stagiune complicată, în care are emoții inclusiv cu privire la calificarea în play-off. Daniel Bîrligea a vorbit despre această situație la SUPER GALA FANATIK 2025, iar atacantul a transmis un mesaj ferm persoanelor care sunt de părere că gruparea „roș-albastră” nu mai are șanse la titlu.

Daniel Bîrligea, despre forma slabă a FCSB-ului în acest sezon

Daniel Bîrligea a încercat să explice perioada nefastă pe care o traversează cei de la FCSB în prima jumătate a acestei stagiuni. „Cred că este o combinație de mentalitate și încredere. Ca jucători, suntem aproape aceiași.

Eu spun doar că trebuie să ne regăsim încrederea și să încercăm să avem altă atitudine la fiecare meci, pentru că avem nevoie”, a afirmat internaționalul român la , unde .

Daniel Bîrligea, mesaj dur pentru contestatari

Chiar dacă FCSB se află momentan în a doua jumătate a clasamentului, Daniel Bîrligea e convins că echipa păstrează șanse la cucerirea unui nou titlu. Atacantul a transmis un mesaj dur celor care sunt de părere că gruparea „roș-albastră” este deja eliminată din lupta pentru titlu.

„(n.r. greșesc cei care vă scot din calculele pentru titlu?) Cred că da, greșesc foarte mult. Mai sunt foarte multe meciuri, noi avem gândul doar acolo și cred că vom avea zâmbetul pe buze la final”, a afirmat Daniel Bîrligea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care sunt cifrele lui Daniel Bîrligea în acest sezon

În stagiunea precedentă, Daniel Bîrligea a fost golgheterul celor de la FCSB, cu 17 reușite în toate competițiile, acesta oferind și 2 pase decisive coechipierilor. În prima jumătate a noului sezon, atacantul a reușit să înscrie de 7 ori și să ofere 5 „assist-uri”. Parcursul acestuia a fost afectat însă și de mai multe accidentări.