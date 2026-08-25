Daniel Bîrligea, direct în Top 3 transferuri all-time la Frosinone! Ce jucători l-au depășit pe atacantul FCSB

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Frosinone și FCSB se află în la formația nou-promovată în Serie A. Italienii au înaintat o ofertă de 1.500.000 de euro pentru un împrumut de un an, inserând și o clauză de transfer obligatoriu pentru încă 3.500.000 de euro dacă echipa se salvează de la retrogradare în acest sezon.

Daniel Bîrligea, direct pe podium la Frosinone

Așadar, italienii sunt dispuși să ofere , iar patronul FCSB, Gigi Becali, nu se opune ideei. Dacă atacantul nu se va impune la Frosinone, în vară se va întoarce la FCSB, iar clubul roș-albastru va rămâne cu 1.500.000 de euro.

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Frosinone este un club cu 120 de ani de tradiție, dar care a navigat foarte mulți ani în ligile inferioare ale Italiei. Are doar patru prezențe în Serie A, în stagiunile 2015/2016, 2018/2019, 2023/2024 și 2026/2007. În primele trei participări, Frosinone nu a reușit să se mențină în Serie A, astfel că acum caută să-și întărească serios lotul pentru a evita repetarea aceluiași scenariu.

Din acest motiv, Frosinone nu a avut prea multe ocazii pentru a plăti bani mulți pe transferuri. Așadar, dacă s-ar face transferul lui Daniel Bîrligea pentru 5.000.000 de euro, românul ar urca pe locul 3 în clasamentul all-time al sumelor plătite de italieni pentru un jucător. Primii doi jucători sunt Romano Schmid, un mijlocaș ofensiv transferat în această vară de la Werder Bremen pentru 8.500.000 de euro, și un alt mijlocaș central, Marco Brescianini, adus de la AC Milan în sezonul 2023/2024 pentru 6.200.000 de euro.

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Dacă Daniel Bîrligea nu va confirma și se va întoarce la FCSB, clubul lui Gigi Becali se va alege doar cu 1.500.000 de euro. Nici această sumă nu este una de neglijat pentru Frosinone. Doar 11 jucători în istoria lui Frosinone au costat 1.500.000 de euro sau mai mult. Atacantul Joel Campbell de la Arsenal, atacantul Eder de la Empoli, mijlocașul Francesco Zampano de la Pescara și fundașul stânga Andrea Beghetto au mai costat-o pe Frosinone 1.500.000 de euro de-a lungul timpului.

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Frosinone, cel puțin 35.000.000 de euro din drepturile de televizare

Pentru sezonul 2026/2027 din Serie A, cluburile vor împărți 900.000.000 de euro din drepturile de televizare: 700.000.000 de euro de la DAZN și 200.000.000 de euro de la Sky. Banii se vor împărți astfel: 50% în mod egal către cele 20 de echipe (443.000.000 de euro); 28% în funcție de locul din clasament și 22% în funcție de audiență, spectatori și minutele acordate jucătorilor tineri.

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Așadar, în cel mai negru scenariu – al retrogradării – Frosinone va avea asigurate între 24 și 30 milioane de euro, potrivit . De asemenea, va mai primi o indemnizație de retrogradare între 10 și 25 milioane de euro, în funcție de importanța echipei. Nevând un istoric bogat în Serie A, Frosinone ar primi 10.000.000 de euro. În total, va fi vorba despre 35.000.000 de euro în cazul unei retrogradări. Bani pe care trebuie să-i gestioneze foarte bine, pentru că în Serie B drepturile de televizare sunt foarte mici.

Dacă se va menține în prima ligă, Frosinone va primi între 30 și 33 milioane de euro. Dar, cel mai important, va avea șansa de a accesa acești bani și din stagiunea viitoare. În consecință, salvarea de la retrogradare ar asigura cel puțin 65.000.000 de euro, bani din care poate plăti cu ușurință transferul definitiv al lui Daniel Bîrligea.

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De unde aproximativ 65.000.000 de euro? Explicație: 30-33 milioane de euro din salvarea de la retrogradare + 24-30 milioane de euro în cel mai negru caz, al retrogradării în 2027/2028 + 10.000.000 de euro indemnizația de retrogradare.