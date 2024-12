Daniel Bîrligea, după Poli Iași – FCSB 0-2: ”Nu are nimeni ce să zică”. Ce și-a propus pentru 2025

a ”explodat” în actualul sezon, și-a comentat prestația de anul acesta la finalul partidei Poli Iași – FCSB 0-2, ultima confruntare din Superliga României în 2024.

Mesajul lui Daniel Bîrligea după Poli Iași – FCSB: ”Vreau să dau mai mult anul viitor”

Bîrligea s-a declarat mândru de prestațiile sale . Cu toate acestea, atacantul naționalei a afirmat că își dorește și mai multe goluri în 2025. Vârful a spus că deși este mândru pentru realizările sale, nu se simte foarte împlinit!

”Suntem fericiți pentru ce am realizat. Era obiectivul nostru să terminăm sus. Suntem mândri că am ajuns acolo! Suporterii sunt mândri de noi, nu are nimeni ce să zică!

În mare, sunt mândru de ceea ce am făcut, dar nu sunt foarte împlinit. Vreau să dau mai mult anul viitor. Mi-am propus cât mai multe. Vreau să depășesc ce am făcut în acest an fantastic”, a zis Bîrligea, la , după .

Daniel Bîrligea, golgheterul Superligii la finalul anului 2024

Daniel Bîrligea a terminat anul 2024 pe primul loc în clasamentul golgheterilor campionatului României. El a înscris zece goluri în 17 meciuri, în care și-a trecut în cont și trei pase de gol.

Două goluri și trei pase decisive au fost înregistrate pentru CFR Cluj, la începutul stagiunii. În septembrie, Gigi Becali i-a plătit două milioane de euro lui Nelu Varga pentru serviciile vârfului originar din Brăila.

Bîrligea este urmat în ierarhia celor mai buni marcatori, cu câte nouă goluri, de către: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (U Cluj) și Astrit Selmani (Dinamo). , Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) și Alexandru Tudorie (Petrolul Ploiești) au câte 8 goluri.

30 de meciuri a jucat Daniel Bîrligea în actuala stagiune, în care a marcat 15 goluri în toate competițiile și a oferit trei pase de gol. Cota sa de piață a ajuns, pe site-ul de specialitate Transfermarkt, la 3,8 milioane de euro.

La a treia selecție pentru echipa națională, Bîrligea a reușit să înscrie și primul său gol în tricolor. Atacantul a deschis scorul în partida România – Cipru 4-1, ultima din campania pentru Liga Națiunilor.